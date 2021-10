TV Nova spojila sekce kreativy a marketingu

27.10.2021 17:32

TV Nova oznamuje, že v průběhu října sloučila sekce kreativy a marketingu do jedné pod vedením marketingového ředitele Jakuba Strýčka. Kreativní ředitel Alan Záruba se po téměř deseti letech na Nově rozhodl pro novou výzvu a k poslednímu říjnu televizi opouští.

Z těchto důvodů tak dojde k řadě změn. Na pozici vedoucího grafiky nastupuje Lukáš Fišárek, dosavadní vedoucí grafiky Radovan Černý povede zbrusu nové oddělení kampaní. Producentské úkoly Jaroslava Štefka se z kreativy rozšíří i na marketing.

Lukáš Fišárek vystudoval UMPRUM, již na škole pracoval jako asistent režie a výtvarník v reklamním a televizním průmyslu. V roce 2006 nastoupil jako artdirector do České televize, kde se podílel na redesignu všech kanálů. V roce 2008 spoluzaložil studio Oficina, které je českou grafickou špičku v televizním a filmovém světě. Získal řadu ocenění, včetně Českého lva za plakát k filmu Po strništi bos. Kromě kreativní práce se věnuje i edukační činnosti na českých a zahraničních univerzitách, workshopech a festivalech.

Nově vzniká oddělení kampaní, které bude spoluvytvářet s ostatními částmi marketingové sekce komplexní řešení marketingových kampaní pro jednotlivé formáty vysílání skupiny Nova. Rovněž bude zodpovídat za dodržování strategie, plánů a harmonogramu jednotlivých částí kampaní. Vedením oddělení byl pověřen dlouholetý vedoucí oddělení grafiky Radovan Černý.

Alan Záruba ke svému přesunu říká: „ Na Novu jsem nastupoval v červnu 2012. Od té doby se nám podařilo realizovat řadu velmi úspěšných projektů a vystavět zkušený kreativní tým plný profesionálů. Nová zpravodajská studia, staniční design, nové sportovní stanice a nepřeberné množství programových kampaní. Jsem a vždy budu pyšný na svůj kreativní tým i na své kolegy v managementu a na to, co jsme společně na Nově dokázali. Je také pravda, že vždy budu vzpomínat i na to, v čem je Nova na českém trhu unikátní - vyspělou korporátní kulturou. Vidím své zapálené kolegy, kterým je práce pro tým a kvalitní výsledek vším - zábavou, výzvou i závazkem vůči našim divákům. Po devíti a půl letech jsem rozhodl přijmout nové výzvy v propojení designu, sportu a nových technologií - v oblastech, které mě vždy naplňovaly nejvíc, a to na širší, více globální platformě, kde se zase mohu učit nové věci a uplatňovat své zkušenosti z tvorby v kreativním průmyslu a mediální sféře .“

Generální ředitelé Klára Brachtlová a Jan Vlček dodávají: „ Alan Záruba je jedním z klíčových členů našeho managementu, odvedl na Nově velký kus práce. Jen neradi se s ním budeme loučit, ale plně ho podporujeme v tom, aby si vyzkoušel zase něco jiného. Děkujeme za všechno, co pro naši televizi udělal, a držíme mu pěsti na jeho nové cestě. Na Nově bude mít vždycky dveře otevřené. Zároveň se ale těšíme na všechno, co s sebou všechny změny v sekci marketingu a kreativy přinesou .“

