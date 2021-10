Hollywoodské legendy na čtyřech kolech na Discovery

27.10.2021 14:50

DNES!

Americký televizní moderátor a producent Josh Gates se už zanedlouho vydá na své životní dobrodružství, když spolu s hercem Christopherem Lloydem půjde stopách jednoho z nejikoničtějších filmových aut v historii Hollywoodu, aby jej doručil herci Michaelu J. Foxovi.

Jde o proslulý DeLorean DMC-12 z filmu Návrat do budoucnosti (Back to the Future), který je však jen jednou z mnoha legend amerického filmového a seriálového plátna na čtyřech kolech.

Dnes neumírej - Aston Martin „Vanquish“

Martini, samozřejmě protřepané a nemíchané, stylové luxusní hodinky, schopnost všechno zvládnout, charisma, šarm a krásné ženy. To vše je typické pro Jamese Bonda, aniž by záleželo na tom, jestli se jeho představitel jmenuje Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan nebo Daniel Craig. To samé platí i pro jeho luxusní autopark. Agent 007 se během desítek let ve službě projel v celé řadě ikonických modelů. Aston Martin „Vanquish“, který měl k dispozici Pierce Brosnan v bondovce Dnes neumírej, byla pro agenta 007 dokonalost sama. Vůz disponoval vším potřebným: raketami, kulomety, pneumatikami s výsuvnými hřeby pro jízdu na ledu. Navíc uměl být ve vteřině neviditelný. A to nejen díky své maximální rychlosti dosahující 300 km/h.

▲ Expedice: Návrat do budoucnosti (Expedition: Back To The Future) uvede Discovery (foto: Discovery)

Rychle a zběsile - Toyota Supra 1994

Oranžové žihadlo se zadním křídlem, elektronovými disky a nezbytným NOSem. To je ve zkratce Toyota Supra 1994 z filmové série Rychle a zběsile, která je zároveň vzpomínkou na herce Paula Walkera. Právě on usedl v prvním díle za volant tohoto pekelně rychlého stroje. Přestože letos už oranžový krasavec slaví své sedmadvacáté narozeniny, je pořád v kondici a v kurzu. Supra se nejprve vrátila ze zaprášené garáže zpět na scénu, když se objevila v dosud posledním devátém díle. Poté našla nového majitele, když byla vydražená za 555 tisíc dolarů, což je v přepočtu necelých 12 milionu korun.

60 sekund - Shelby Mustang GT500 1967

Když už z jakéhokoliv důvodu po něčem touží Nicholas Cage, tak už to musí stát opravdu za to!

Eleanor ze 60 sekund je toho naprostým důkazem. Model Ford Shelby Mustang GT500 z roku 1967 je další hollywoodskou ikonou na čtyřech kolech. Z 0 na 100 za 6,5 sekundy? Málokterý konkurent se v té době mohl chlubit takovou fyzickou kondicí. Stačí si jen vzpomenout, jak se proháněl loděnicí v Los Angeles.

Knight Rider - Pontiac Firebird Trans Am

Knight Industries Two Thousand, zkráceně KITT 2000. Takové označení nesl černý Pontiac Firebird Trans Am v jednom z klasických osmdesátkových akčních seriálů Knight Rider. Jeho součástí byla počítačová osobnost se zářivým červeným „úsměvem“ na přední kapotě, která byla přizpůsobena na míru řidiči. Tím nebyl nikdo jiný než David Hasselhoff alias Michael Knight. KITT 2000 se vyznačoval tím, že dovedl například sám řídit, střílet, létat, ale především komunikovat. Byl tak výrazným pomocníkem v bitvách se zločinci a honem za spravedlností.

Návrat do budoucnosti - DeLorean DMC-12

Auto jako stroj času? Ano, je to možné! Stačí se vrátit do roku 1985, kdy se ve filmu Návrat do budoucnosti objevil DeLorean DMC-12. Vůz s charakteristickou šedou nerezovou karoserií a vyklápějícími se dveřmi směrem nahoru. Ve filmu byl navíc vybaven proudovým kapacitátorem, který umožňoval onen zásadní přesun v čase. Kdo ví, třeba už tehdy byly jeho zásluhou spatřeny první zmínky o tom, co se zanedlouho stane skutečností. DeLorean DMC-12 se po jednatřiceti letech, kdy byl natočen poslední díl dosavadní trilogie, vrátí zpět!

Pokud chcete zjistit, jak mise Joshe Gatese, Christophera Lloyda a Michaela J. Foxe dopadne, sledujte novou sérii Expedice: Návrat do budoucnosti (Expedition: Back To The Future) od pátku 29. října 2021 na kanále Discovery.

zdroj: Discovery