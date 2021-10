Dramatický seriál Severní vody od listopadu na HBO GO

27.10.2021 15:10

Nový dramatický seriál produkční společnosti See-Saw Films Severní vody napsal a režíroval uznávaný režisér Andrew Haigh. Seriál vychází z knižní předlohy britského autora a akademika Iana McGuira, která se probojovala do širší nominace na Man Booker Prize.

Většinu scén herci a štáb natáčeli severně od Špicberků, v příbřežních vodách Severního ledového oceánu.

Seriál Severní vody přinese 5. listopadu platforma HBO GO, kde bude k dispozici všech pět epizod najednou.

Je rok 1859, Patrick Sumner se nechává najmout na loď Dobrovolník jako lodní lékař a doufá, že mu drsná živočišnost arktické velrybářské výpravy pomůže vypnout. Avšak posádka lodi, v čele s harpunářem Draxem, se svou zuřivostí hravě vyrovná dravosti přírodních živlů. Jak se odhaluje pravý účel výpravy, střet mezi oběma muži propuká naplno a odláká je daleko od pevné půdy a bezpečí civilizace.

▲ Seriál Severní vody (foto: HBO)

PATRICK SUMNER (Jack O'Connell) Patrick Sumner je jmenován lodním lékařem na palubě Dobrovolníka, velrybářské lodi vyplouvající z Hullu směrem na sever. Nedávno se vrátil z Indie, kde působil jako armádní chirurg, ale své tajemství o vojenském soudu si bedlivě střeží. Z armády si také přivezl závislost na opiu. V touze se zabavit a získat zpět alespoň zdání důstojnosti a smyslu života spontánně přijme práci na lodi. Netuší však, jaká je pravá podstata výpravy.

HENRY DRAX (Colin Farrell) Drax je jedním z nejlepších harpunářů. Velryby zabíjí strojově přesně a s baletní grácií. Podle některých je divoch, víc zvíře než člověk. On je však toho názoru, že se pouze řídí instinktem. Drax je pragmatický muž bez špetky empatie, který žije jen pro upokojení vlastních potřeb. Mravní zásady a slušnost pro něj nic neznamenají. Když ho ale jeho touhy dostanou na palubě Dobrovolníka do potíží, musí bojovat o vlastní přežití.

KAPITÁN BROWNLEE (Stephen Graham) Brownlee je velrybář skrz naskrz. Umí provést loď nebezpečnými arktickými vodami, zabíjet velryby, až moře zčervená, a plnit podpalubí velrybím tukem. Ale velryb začíná být nedostatek. Velrybářský průmysl je dohnal na pokraj vyhynutí. A i když je Brownlee své lodi a nesourodé posádce oddaný, v první řadě je oddaný sám sobě. Když mu tedy majitel Dobrovolníka Baxter navrhne riskantní, ale lukrativní alternativní plán, Brownlee se rozhodne umlčet své svědomí a následovat peníze.

▲ Seriál Severní vody (foto: HBO)

BAXTER (Tom Courtenay) Baxter je majitelem flotily velrybářských lodí, včetně Dobrovolníka. Za věrnost svým mužům štědře platí, ale sám není věrný ničemu jinému než penězům. Je chytrý, ví, že časy velrybářství pominuly, a chce z toho vytřískat, co se dá. Jestli to znamená riskovat životy celé posádky, tak ať. Velrybářství je nebezpečné. Jediné nebezpečí, s kterým nepočítal, je neústupný Patrick Sumner.

CAVENDISH (Sam Spruell) Baxter najal Cavendishe jako prvního důstojníka proto, že dělá, co se mu řekne, a neprojevuje iniciativu, která by mu mohla narušit plány. Cavendish je dokonalým znalcem místního nevěstince a hádky raději řeší pěstmi než slovy. Pro moře se narodil a na palubě je ve svém živlu. Jakmile se však loď octne v severních vodách, události se rychle začnou vymykat kontrole. Najednou je Cavendish katapultován do role autority a musí převzít odpovědnost za posádku. Dokáže své muže dovést zpět do bezpečí?

OTTO (Roland Moller) Otto je dánský harpunář. Je to chlap jako hora, který dohodí harpunou na padesát metrů a nevydá u toho ani hlásku. Málokdo by to od mohutného harpunáře čekal, ale často hluboce přemýšlí a má cit pro mystično. Na palubě lodi se spřátelí se Sumnerem, který jeho spirituální prožitky považuje za součást jeho výstřednosti, než se s ním Otto jednoho dne podělí o zlou předtuchu strašlivého osudu posádky. To už se tak lehce přehlížet nedá.

zdroj: HBO