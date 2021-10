NTV Plus má 1,02 milionu předplatitelů DTH

31.10.2021 18:49

Počet předplatitelů služby OTT ruského operátora NTV Plus překročil 205 000, což je o 2,3% více než ve 3. čtvrtletí roku 2020. Celková základna předplatitelů NTV Plus včetně satelitní platformy je asi 1,02 milionu zákazníků.

Podíl diváků televize NTV Plus, kteří jsou zároveň předplatiteli DTH, se oproti třetímu čtvrtletí loňského roku zvýšil o 143% a přesáhl 35% celkové sledovanosti online televize.

Takto výrazný nárůst uživatelů internetu mezi předplatiteli satelitní televize lze vysvětlit vysokou penetrací služby Bazovyj Online. NTV Plus nabízí zákazníkům také online televizi (Multiscreen), která jim umožňuje sledovat televizní kanály z jejich satelitního předplatného DTH pohodlným způsobem na jakémkoli multimediálním zařízení.

▲ NTV Plus (foto: ntvplus.tv)

Statistiky sledování televize NTV Plus ukazují, že na platformě jsou oblíbené následující kanály:

• filmové kanály (Kino TV, Mosfilm. Zolotaja Kolekcja, Rodnoje Kino).

• z balíčku Poznavatelnyj (Discovery Channel HD, TLC, National Geographic HD)

• z balíčku Supersport (Match! Premier HD, Match! Futbol 1 HD, Match!).

• z balíčku Euro Sport (Eurosport 1 HD, KHL Prime, Eurosport 2 HD).

• z balíčku Detskij (Disney, Multimedia Music, ANI)

• z balíčku Nočnoj (Russkaja noc, Blue Hustler, Brazzers TV)

• z balíčku ViP Play (Viasat Sport HD, ViP Megahit HD, Viasat Nature HD).

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 dostali předplatitelé NTV Plus možnost poslouchat rádio. Kromě 210 televizních kanálů mohou bez příplatku přijímat 23 rozhlasových stanic. Aby mohli tuto nabídku využít, musí se zaregistrovat do online televizní služby NTV Plus.

Prioritou pro NTV Plus zůstává rozvoj funkcí zvyšujících penetraci služby a rozšíření nabídky obsahu.

NTV Plus online TV zahrnuje více než 210 kanálů a 8 tematických balíčků, stejně jako mezinárodní balíček. Služba je integrována s knihovnami VOD (Premier, Amediateka, Home of HBO, Megogo, Start, Foxnow a další platformy).

zdroj: satkurier.pl + cableman.ru