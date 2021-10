Na Primu se vrací pátá série Poldy

30.10.2021 16:03

DNES!

Oblíbený krimiseriál Polda s Davidem Matáskem a Vladimírem Polívkou míří na obrazovky televize Prima už v páté sérii. Sekundovat jim opět budou Jana Kolesárová jako šéfová oddělení, Ondřej Pavelka v policejním důchodu i Elizaveta Maximová s dcerou Eliškou.

Krimiseriál se točí už šest let a za tu dobu se z herců stala parta, která na sebe nedá dopustit, a Polda se jim vryl pod kůži. „ Když jsme začínali, neměl jsem žádná očekávání o tom, jak to bude úspěšný seriál. Byl jsem moc rád za tu příležitost, za toho živočišného týpka, kterého jsem do té doby nikdy nehrál. Michal je neustále zamrzlý ve své časové kapsli, je to s ním pořád stejné. Ani to dědečkovství ho nezmění, moc to nevnímá. Chtěl by tu roli asi hrát, ale přijde mu, že je zbytečně mladý na to, být dědečkem ,“ přemýšlí nad svou postavou poldy David Matásek, který po celou dobu natáčení nezměnil svůj kostým.

▲ Polda V (foto: FTV Prima)

V další sérii se Michal Bříza opět neobejde bez svého parťáka Juniora alias Vojtěcha Urbana. „ S Davidem jsme se na sebe napojili velmi dobře a myslím, že to funguje. Dokážeme tu chemii předat i na obrazovky, doufám tedy ,“ věří Vladimír Polívka. Tihle dva se opět budou setkávat v baru U Vandy, kde to nejlepší pivo stále čepuje kamarádka a vrba Jitka Sedláčková alias Vanda.

„ Je tu skvělá parta. S Davidem Matáskem se znám od patnácti let. Na začátku natáčení to vypadalo, že Vanda bude jen do počtu, ale jsem šťastná, jak nakonec dopadla a že ji diváci mají rádi. Dokonce mi lidé říkají Vando, a to mě těší ,“ přiznává herečka, které do vedení baru bude tak trochu kecat i Ondřej Pavelka coby Martin Fišer, který dobrovolně odejde do důchodu, aby si odpočinul. Na jeho místo tak nastoupí Táňa.

▲ Polda V (foto: FTV Prima)

„ Když jsem se dozvěděla, že se z policejní psycholožky stane šéfovou oddělení, tak má první otázka byla, zda je to vůbec technicky možné. Pak jsem si vzpomněla, že Táňa je vystudovaná kriminalistka, studovala policejní akademii. Jen si pak vybrala tu psychologii. Má to logiku ,“ přemýšlí Jana Kolesárová, která je zvědavá, jak tuto změnu divák přijme. „ A jak to ovlivní vztah Táni a Michala? Tak to vám přece neprozradím, na to se podívejte! “

Další série Poldy začne na obrazovkách televize Prima už v sobotu 30. října ve 20.15.

zdroj: FTV Prima