La C sat zahájil FTA testy na 13E

05.11.2021 12:28

DNES!

V multiplexu italského operátora M-Three Satcom zahájil zkušební vysílání italský kanál s názvem La C sat. Vysílání je šířeno v rámci DVB-S2 multiplexu v kodeku MPEG-4 v SD rozlišení 720x576 a zvukem v kvalitě MPEG, 96 kbit/s.

La C sat bude satelitní verzí kalábrijského regionálního kanálu La C, který je šířen na kanálu 19 a také na kanálech 213 - 616 - 669 - 670 - 671 v rámci pozemního digitálního vysílání. La C je televizní projekt skupiny Pubbliemme. Vedle pozemního vysílání je program La C šířen také na internetu a v mobilních zařízeních.

▲ La C sat - záběr z příjmu stanice

Stanice La C přináší bohatý program od ranních zpráv až po večerní podrobné analýzy, od velkých debat až po relaxaci při oblíbených sportech. La C nabízí regionální zpravodajství, informace a pořady o kultuře, jejíž pořady se zaměřují na poznávání krásné a málo známé země prostřednictvím objevování oblíbených kalábrijských tradic, míst, událostí a osobností.

Zatím není známo, jak se bude vysílání satelitního programu La C sat odlišovat od popisované stanice La C, která vysílá přes pozemní vysílače.

technické parametry - La C sat:

• Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 11,642 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA