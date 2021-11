ČT odvysílá dokument o Janu Nedvědovi

04.11.2021 21:18

Stánky, Valčíček, nebo Na kameni kámen. Ty a mnohé další písně lidé znají od táboráků, z rádií, nebo zpěvníků. Jejich autor, písničkář Jan Nedvěd působil mimo jiné se svým bratrem v kapele Brontosauři, vystupoval také se skupinou Spirituál kvintet a věnoval se i sólové dráze.

Dokument „Tahle doba není pro nás“ mohou diváci vidět v premiéře na ČT2 v úterý 9. listopadu od 21:50 hodin.

„ Vždycky mě zajímali nejednoznačné osobnosti a písničky Jana Nedvěda dělí lidi na dvě skupiny: na ty, kteří je mají rádi a na ty, co se jim smějí. Já se jeho písničkám dlouho taky smál, až jsem ho začal mít rád. Měli jsme velké štěstí, že nám jako jednomu z mála štábů dovolil s ním natáčet, protože on už s médii nekomunikuje ,“ uvádí k dokumentu režisér Jan Látal a dodává: „ Nezajímala mě ani tak bulvární rovina jeho osobnosti jako spíše hudba a to, jak se jeho písničky rodí, což se nám povedlo zachytit. Název pochází z jedné jeho písně, kde zpívá, že jeho generace už nynějšímu světu nerozumí a pomalu odchází. Myslím, že to tak skutečně je .“

▲ Tahle doba není pro nás (Jan Nedvěd) (foto: ČT)

Jan Látal sledoval hudebníka na jeho možná posledním turné. S písničkářem, který se cíleně straní médií, se mu během několika let podařilo navázat intenzivní vztah a Nedvěd ho pustil do své skladatelské kuchyně - dřevěné boudy vedle své chatky u Berounky. Diváci tak uvidí, jak Nedvěd píše texty, komponuje a přemýšlí o hudbě a dá nahlédnout i jeho názorům na aktuální politické dění, stárnutí a vztahy obecně.

„ Jan Nedvěd představuje fenomén jedné generace, která pomalu odchází. Režisérovi Janu Látalovi se podařilo vybalancovat poměr mezi patetičností, adorací i zlehčováním tvorby a zachytit cosi křehkého, a sice jak tvorba tohoto písničkáře vzniká ,“ uvádí k dokumentu kreativní producentka Martina Šantavá. Písničkář se ve filmu vydává proti proudu času na chatu do Luk pod Medníkem, kde prožil jako tramp své dětství a kde napsal své první písničky. Chata, kterou před lety daroval svému synovi, je v dezolátním stavu. Ve filmu zobrazuje metaforu rozkladu hodnotového systému, který Nedvědova generace vyznávala a který dnes mizí společně s ní. Proto snímek nese název Tahle doba není pro nás. Dalším rámcem filmu jsou rozhovory s několika muzikanty jako je Xavier Baumaxa, Mucha nebo Vilém Spilka, kteří Nedvědovy písně parodují a přepracovávají.

