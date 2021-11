Výstava představuje kosmický program EU

04.11.2021 12:20

DNES!

Od 4. do 6. listopadu 2021 přistává kosmický program EU na Zemi. Objevte nejnovější aplikace a služby dostupné díky systémům Galileo, EGNOS, Copernicus a GOVSATCOM na výstavě v Praze v Holešovicích.

Pod novým názvem a s rozšířeným záběrem činností se EUSPA rozhodla přesunout svou každoroční akci „Dny otevřených dveří“ ven, aby vyhověla současným hygienickým předpisům. „EUSPA Open Space“ je výstava pod širým nebem, která návštěvníky seznámí s nově vytvořeným kosmickým programem EU a také s novým posláním agentury.

Do startu nejnovějších družic Galileo z evropského kosmodromu zbývá pouhý měsíc a EUSPA Open Space vám nabízí možnost oprášit si své vesmírné znalosti! Projděte si výstavu a zjistěte více o připravovaných službách v rámci programů Galileo a EGNOS a ponořte se do pestré sbírky snímků z pozorování Země programu Copernicus z celé Evropy.

Jelikož by se Evropa měla do roku 2050 stát klimaticky neutrální, hrají vesmírná data a služby v rámci Zelené dohody EU klíčovou roli. Systémy Galileo, EGNOS a Copernicus přispívají k ochraně životního prostředí - od snižování emisí CO2 až po boj proti nelegální těžbě dřeva. EUSPA Open Space také zdůrazňuje souvislost mezi kosmickým programem EU, opatřeními v oblasti změny klimatu a udržitelností.

Pro návštěvníky, kteří by se rádi dozvěděli více o činnostech agentury, pracovních příležitostech a možnostech financování budou v průběhu výstavy k dispozici pracovníci agentury EUSPA. V pátek 5. listopadu od 10:30 do 11:00 a v sobotu 6. listopadu od 11:00 do 11:30 bude na dotazy návštěvníků odpovídat výkonný ředitel Rodrigo da Costa.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 4. do 6. listopadu 2021 od 9:00 do 22:00 hodin na adrese Janovského 438/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice.