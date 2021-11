SledovaniTV má 100 HD kanálů. Novinkou je Stingray iConcerts

04.11.2021 15:07

Říjen byl ve znamení rozšiřování programové nabídky OTT platformy SledovaniTV/SledovanieTV. Přibyly hned 4 nové televizní kanály a 9 rádií, 7 televizních stanic je nově přenášeno v rozlišení 1080p (kvalita zvednuta ze 720p).

K navýšení rozlišení došlo u programů Cartoon Network HD, Discovery Science, Spektrum, Travel Channel HD, Viasat Explore, Viasat Nature a Duna World. Celkem je ve službě SledovaniTV 100 kanálů v rozlišení 1920×1080 nebo vyšším (4K). Dalších 48 kanálů je dostupných v 720p.

▲ OTT platforma SledovaniTV (foto: SledovaniTV)

Ze 4 nových kanálů byl jako první přidán JOJ Šport (6. října, do všech slovenských balíčků), následovaly kanály Nova Lady (18. října, do všech českých balíčků), Prima Show (25. října, do všech českých balíčků) a konečně 1. listopadu kanál Stingray iConcerts (přidán do vybraných českých i slovenských balíčků).

Listopadovým bonusem je kanál TV Paprika, kterého si můžou zdarma užít všichni uživatelé. Běžně je dostupný pouze uživatelům s balíčky Standard a Premium (v ČR), resp. Prémiový (v SK), případně v balíčcích partnerských prodejců.

Rádia byla rozšířena o dětské stanice PiGy Disko Trysko, PiGy Pohádkové písničky a PiGy Pohádky, veřejnoprávní ČRo Pohoda, zpravodajské Z Rádio a hudební rádia JuKej rádio, Radio Čas, Dance Rádio a Hitrádio Desítka.

V Česku a na Slovensku služba SledovaniTV obsahuje celkem 75 rádií a 237 televizních kanálů v různých balíčcích. Základní české balíčky dnes obsahují 74 rádií a 92, resp. 141 a 178 kanálů (postupně Základ, Standard, Premium), základní slovenské balíčky obsahují 69 rádií a 89, resp. 123 a 158 kanálů (Základný, Štandardný a Prémiový). Zbylé televizní kanály jsou dostupné v rozšiřujících balíčcích jako je třeba Relaxxx, Maďarský nebo Ruský.

zdroj: SledovaniTV