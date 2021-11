iVysílání ČT dozná změn: Lepší uspořádání obsahu i ovládání

02.11.2021 14:16

DNES!

Česká televize v průběhu prosince představí divákům první fázi rozsáhlé rekonstrukce streamovací platformy iVysílání. Obsah bude lepší uspořádán a rovněž by mělo být přehrávání pohodlnější.

Ve službě iVysílání se objeví řada projektů, které jsou určeny výhradně pro webovou platformu.

▲ Dokumentární série RapStory uvede iVysílání. Indy a Wich (foto: Zbyněk Kunc)

„ Už ve svém projektu z roku 2017 jsem si předsevzal, že musíme divákům nabídnout platformu, která bude odpovídat lépe jejich potřebám a očekáváním. Znamenalo to mnoho měsíců analýz a testů, neviditelných technologických změn, které se budou projevovat v uživatelském prostředí postupně. První fázi jim ale nabídneme už na konci tohoto roku s tím, že budou moci v premiéře sledovat i naše první, ryze internetové projekty. Veškerý dostupný video obsah bude navíc přehledněji uspořádaný, přehrávání by mělo být pohodlnější. A mysleli jsme samozřejmě i na diváky s různými typy znevýhodnění, na nevidomé či slabozraké, pro které by ovládání webu mělo být snazší ,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a pokračuje: „ Vedle premiérových web-only pořadů bude v iVysílání i lépe zpřístupněn celý náš stávající katalog, který je v rámci českého prostředí unikátní nejen svým rozsahem, ale i svým tematickým i historickým záběrem. Je to další krok k rozšíření veřejné služby divákům .“

Premiérovými pořady na iVysílání ČT budou: RapStory, dokumentární série Šimona Šafránka mapující třicet let rapové muziky v Česku; Kritika budoucnosti, magazín youtuberů Martina Roty a Patrika Kořenáře, kteří si kladou za cíl představit zajímavá povolání budoucnosti; a pořad Do divočiny, ve kterém se diváky pro českou krajinu pokusí nadchnout Prokop Pithart.