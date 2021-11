Minimax láká na listopadový program

02.11.2021 14:04

DNES!

Přátelství je jedním ze základních pilířů, kterým chceme naučit naše děti už v jejich ranném věku. Jak se chovat k druhým a budovat vzájemné hodnoty. Tyto situace děti vnímají i díky pohádkám, seriálům anebo filmům, kde se setkávají s různými postavami. Ztotožňují se s pohádkovými hrdiny a v mysli se převtělují do jejich rolí a životních situací.

Velké sny vytváří velké věci

Od listopadu se děvčata mohou těšit na novou animovanou hudební pohádku z filmové série Barbie, která přichází na TV Minimax s názvem Barbie Velké město, velké sny, kde právě osudové setkání vyústí v přátelství Barbie a její nové kamarádky. V tomto příběhu sní Barbie z Malibu o pěvecké kariéře, cestuje proto do New Yorku na letní umělecký program, kde potká Barbie Roberts z Brooklynu a stanou se z nich nejlepší přítelkyně, které se snaží společně vyhrát pěveckou soutěž na Times Square. Příběh poukazuje, že cílevědomost, trpělivost a tvrdá práce se vyplatí každému, kdo se nevzdá svých snů a udrží si pozitivní postoj, i když jde do tuhého. Nakonec však děvčata zjistí, že není důležité vítězství, ale cesta za ním, a že snaha v životě něco dosáhnout, je o mnoho hodnotnější než prestiž či výhra.

▲ Barbie Velké město, velké sny. Uvede Minimax (foto: AMC)

Minulost změnit nemůžeme, budoucnost je však v našich rukou!

Cestování v čase je jednou z největších záhad, kterou by lidé rádi rozklíčovali, aby mohli historii upravit podle svého vkusu a změnit sled následujících událostí v budoucnosti. Tak jako ve filmu Ptačí úlet, kde se dva krocaní kamarádi snaží zachránit svůj druh před jistým koncem a odstranit krocany a krůty jednou provždy ze svátečního stolu na Den díkuvzdání. Ptačí úlet je plný dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality a odvahy.

Sledujte dobrodružství Barbie už tuto sobotu 6. listopadu ve 20:00 anebo Ptačí úlet v sobotu 13. listopadu ve 20:00 na TV Minimax.

zdroj: AMC