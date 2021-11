Shop LC oficiálně v HD na 19,2E

02.11.2021 09:50

DNES!

Společnost Shop LC GmbH, dceřiná společnost VGL Global, uzavřela s lucemburským satelitním operátorem SES (Astra) novou víceletou dohodu o vysílání nákupního kanálu Shop LC ve vysokém rozlišení (HDTV).

Stanice Shop LC vysílá v HD kvalitě na pozici 19,2°E, kde jsou umístěny satelity Astra, již několik týdnů. Nyní je vysílání v HD rozlišení šířeno oficiálně.

Kanál Shop LC bude využívat satelity společnosti SES, aby se se svým programem dostala k milionům domácností se satelitní televizí v Německu, Rakousku a Švýcarsku.

▲ Rodina u televizní obrazovky (foto: SES)

Shop LC přináší nakupování prostřednictvím televizní obrazovky s vybraným sortimentem šperků, kosmetiky, bytových doplňků, módy a mnoha dalších produktů nabízených za atraktivní ceny.

Pokračující expanze společnosti Shop LC na nové trhy pomůže podpořit také její charitativní aktivity. Jako součást skupiny VGL se společnost Shop LC věnuje podpoře udržitelného pracovního prostředí, dosahování cílů "Carbon Net Zero" a usiluje o to, aby do roku 2031 poskytovala milion jídel denně potřebným školákům. Program se nazývá "Your Purchase Feeds" - za každý objednaný výrobek věnuje společnost Shop LC jedno jídlo hladovějícímu dítěti.

technické parametry - Shop LC HD:

• Astra 1KR (19,2°E), freq. 10,921 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, FTA

• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,663 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA