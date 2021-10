O2 TV rozšíří videotéku o dokumenty

13.10.2021 09:30

DNES!

Společnost O2 rozšiřuje nabídku obsahu v O2 TV. Od října nabízí novou knihovnu dokumentů National Geographic. Diváci se dočkají i prémiových dokumentů o aktuálním dění z produkce National Geographic a National Geographic Wild.

" Stavitelství, příroda, výsledky lidského snažení, vesmír, archeologie, pohledy do budoucna - to je jen několik málo oblastí, do kterých se mohou předplatitelé O2 přenést ," říká Marlena Pasowski, ředitelka distribuční pobočky pro střední Evropu.

▲ Množství dokumentů National Geographic na O2 (foto: National Geographic)

Každý měsíc bude nabídka pořadů obohacena o další tituly. Diváci tak budou mít možnost znovu zhlédnout populární dokumentární série, jakými jsou například Nevlídná planeta nebo Evropa z výšky, u které National Geographic na konci října chystá premiéru třetí série.

Nová dokumentární videotéka je připravena pro zákazníky, kteří O2 TV sledují přes set-top box nebo O2 TV aplikaci na chytrých televizorech LG. Dostupná bude v tarifech O2 TV Bronzová, Stříbrná a Zlatá. Zákazníkům, kterým se knihovna National Geographic nezobrazuje, doporučuje O2 restart set-top boxu.