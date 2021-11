Seriál o nejslavnějším veterinářovi pokračuje na Epic Drama

08.11.2021 15:20

První sérií seriálu Všechny velké a malé bytosti, která měla premiéru na podzim loňského roku, se její tvůrci trefili do černého. V době pandemického lockdownu se tenhle seriál stal jedním z nejsledovanějších pořadů ve Velké Británii.

A podobný úspěch žal i v dalších evropských zemích včetně České republiky. Prostředí národního parku Yorkshire Dales bylo zkrátka úžasným útočištěm před zdrcující tíhou čtyř stěn našich obývacích pokojů. Zejména pro lidi ve městech, kteří kromě místních parků několik měsíců žádnou přírodu neviděli.

Přičteme-li k tomu skvělý scénář, který se točí okolo veterinářské a zvířecí tematiky, jak je ostatně u Jamese Herriota, autora předlohy, zvykem, potom se jistě můžeme těšit i na již druhou sérii moderní verze seriálu, jež brzy přijde i na naše televizní obrazovky.

O moderní verzi hovoříme proto, že Všechny velké a malé bytosti (v originále All Creatures Great and Small) byly původně natočeny už dříve. Konkrétně mezi lety 1978 a 1990 vzniklo celkem sedm sezón seriálu. Zatímco původní verze vznikla v gesci BBC, za tou novou stojí produkce Channel 5.

Co je však potěšující, hodnotí například uživatelé portálu ČSFD.cz novou verzi už podle první série téměř tak vysoko jako tu původní (91 % versus 85 %). Potěšující je to hlavně proto, že staromilci remakům, tedy česky předělávkám, původních filmů a seriálů příliš neholdují a zpravidla je tedy hodnotí kritičtěji než původní dílo, které s nostalgií sledují z archivu. Mimochodem, původní stejnojmenný film z roku 1975 s Anthony Hopkinsem v hlavní roli se 70 procenty silně zaostává.

A o čem tedy celý seriál je? Zápletka je poměrně jednoduchá, ale slibuje toho hodně. Na počátku je mladý absolvent veteriny James Herriot, který přichází z univerzity v Glasgow do krásné, ale odlehlé venkovské oblasti Yorkshire Dales. Ačkoliv bylo působení v tomto místě jeho dlouhodobým snem, poměrně rychle vystřízliví, protože zjistí, že musí méně léčit zvířata a více jejich majitele.

První série se nesetkala s úspěchem jen u diváků, ale také u televizních kritiků, kteří o seriálu Všechny velké a malé bytosti hovoří jako o „uklidňujícím šálku Yorkshirského čaje“ či jako o „velmi potřebném televizním toniku s tím, jak směřujeme směrem k post-pandemickému životu.“

V hlavních rolích se opět představí například dobře známá britská herečka Patricia Hodgeová, která zde hraje paní Pumphreyovou, excentrickou majitelku rozmazleného pekingského palácového psíka jménem Tricki Woo. Role mladého veterináře Jamese Herriota se opět ujal herec Nicholas Ralph, Samuel West pak hraje jeho chaotického a chybujícího šéfa Siegfrieda Farnona.

Do dalších důležitých úloh byli obsazeni třeba Callum Woodhouse jako Siegfriedův nezvedený bratr Tristan či Matthew Lewis, známý z filmů o Harrym Potterovi, jenž se na začátku druhé série po krátké pauze vrací v roli Hugha Hultona. Zásadní ženskou roli místní krásky a farmářovy dcery Helen Aldersonové, díky které má Herriot další důvod na venkově zůstávat, získala Rachel Shentonová.

Seriál podle Herriota (v knižní podobě se mimochodem dodnes prodalo asi 60 milionů výtisků) je potřebným protilékem na výzvy moderního a pro některé často příliš chaotického světa. A to i díky svému zaměření na komunitu a její důležitost v našich životech.

I ve své druhé řadě zůstává dramatický seriál Všechny velké a malé bytosti díky své atmosféře, scénáři i obsazení pořadem, který stojí za to sledovat. Sledovat ho můžete v premiéře vždy v pátek ve 20:15, a to od 12. listopadu exkluzivně na kanálu Epic Drama. Tato druhá série sestává ze šesti dílů plus vánočního speciálu.

