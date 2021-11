Druhá série doku seriálu Jak na to s Johnem Wilsonem na HBO GO

19.11.2021 11:16

V sobotu 27. listopadu se na obrazovky ve druhé sérii kritikou oceňovaného šestidílného dokukomediálního seriálu HBO Jak na to s Johnem Wilsonem vrací John Wilson: dokumentarista a dle vlastního popisu „úzkostný Newyorčan“ v jednom.

I ve druhé sérii pokračuje v upřímné cestě za poznáním sebe sama i vnějšího světa skrze dokumentování života svých newyorských spoluobčanů, přičemž se zároveň pokouší formulovat rady na šest dalších, jen zdánlivě prostých témat. Producentem pořadu je spolu s Michaelem Komanem a Clarkem Reinkingem také komik Nathan Fielder z komediálního seriálu Nathan For You.

▲ Jak na to s Johnem Wilsonem uvidíte na HBO GO (foto: HBO)

Epizody navazují na první sérii, a ač přinášejí nečekané zvraty, základním motivem je vždy Johnova osvěžující upřímnost a lidskost. Deník The New York Times označil první sérii seriálu Jak na to s Johnem Wilsonem za nejlepší krátký komediální pořad roku 2020, podle časopisu Vanity Fair šlo o „nejlepší televizní pořad roku“, který „s mimořádnou dávkou opravdovosti zkoumá, co dnes znamená být člověkem“.

Díly:

2. série, 1. díl: „Jak investovat do nemovitostí“

Po letech života v podnájmu John zvažuje nečekanou příležitost stát se majitelem nemovitosti.

Scénář: John Wilson, Michael Koman, Alice Gregory, Susan Orlean a Conner O‘Malley, režie: John Wilson

2. série, 2. díl: „Jak si vychutnat víno“

John objevuje ohromující a tajemný svět vína, pokouší se ovládnout své smysly a rozhodovat se na základě informací.

Scénář: John Wilson, Michael Koman, Susan Orlean a Conner O‘Malley, režie: John Wilson

2. série, 3. díl: „Jak najít parkovací místo“

John se zamýšlí nad parkováním v New Yorku, které je složitým procesem a konkurenčním bojem; možnosti, které člověku nabízí vlastnictví auta, tu mají svůj háček.

Scénář: John Wilson, Michael Koman, Alice Gregory, Susan Orlean a Conner O‘Malley, režie: John Wilson

2. série, 4. díl: „Jak se zbavit starých baterií“

John hledá řešení univerzálního hlavolamu likvidace baterií a zamýšlí se nad hodnotou věcí, které si uchováváme, a nad tím, co vyhazujeme.

Scénář: John Wilson, Michael Koman, Alice Gregory, Susan Orlean a Conner O‘Malley, režie: John Wilson

2. série, 5. díl: „Jak si zapamatovat sny“

Po letech, kdy byl Johnův život zakotven v literatuře faktu, John vykračuje ze světa racionálního myšlení s nadějí, že si konečně bude pamatovat, co se mu v noci zdálo.

Scénář: John Wilson, Michael Koman, Susan Orlean a Conner O‘Malley, režie: John Wilson

2. série, 6. díl: „Jak být spontánní“

Ačkoli je John odhodlán nechat se vést osudem, jeho pokus o spontánnost se nevydaří podle plánu.

Scénář: John Wilson, Michael Koman, Alice Gregory, Susan Orlean a Conner O‘Malley, režie: John Wilson

Druhou sérii seriálu Jak na to s Johnem Wilsonem produkují John Wilson, Nathan Fielder, Michael

Koman a Clark Reinking.

zdroj: HBO