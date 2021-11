Seriál Hlídka nově dostupný na HBO GO

19.11.2021 11:05

DNES!

Seriál Hlídka diváky seznámí s roztodivnou skupinou odpadlíků, kteří najdou kuráž zachránit svět, což ani jim samotným hlava nebere. První díl můžete na HBO GO zhlédnout již 19. listopadu.

V novém seriálu budeme sledovat příběh Městské hlídky - roztodivné skupiny odpadlíků, kteří najdou kuráž k záchraně světa, což ani jim samotným hlava nebere. V osmi dílech plných komedie i napětí se trollové, vlkodlaci, čarodějové a další nepravděpodobní hrdinové musejí postavit ďábelskému spiknutí, jehož cílem je vzkřísit velkého draka, který by docela zničil svět, jak jej znají. Moderní, inkluzivní seriál z pera scénáristy a producenta Simona Allena inspirovali obyvatelé slavné Zeměplochy z románů Terryho Pratchetta.

Hlídku tvoří kapitán Samuel Elánius v podání Richarda Dormera (Hra o trůny), lady Sibyla Berankinová (Lara Rossi ze seriálů Bez hranic nebo Cheat), kapitán Karotka (Adam Hugill: 1917, Svět v plamenech), seržantka Pleskot Řiťka (Jo Eaton-Kent: Don‘t Forget the Driver), vlkodlačice Angua v podání Maramy Corlett (Blood Drive, Simulant) a vrah Karcer v podání Sama Adewunmiho (Poslední strom, Šťastlivec od Stana Lee).

▲ Seriál Hlídka uvidíte na HBO GO (foto: HBO)

Dále se představí Anna Chancellor (Pennyworth, Trust) v roli Lorda Vetinariho, James Fleet (Cizinka, The Vicar of Dibley) jako arcikancléř, Ingrid Oliver (Defending the Guilty, Doctor Who) jako dr. Kruxminor, Ruth Madeley (The Rook, Roky a roky) jako Kolík, Hakeem Kae-Kazim (Deep State, Dynastie) v roli seržanta Jana Kýly, Bianca Simone Mannie (Ve jménu vlasti, Saints & Strangers) jako Zavoněl, Paul Kaye (Hra o trůny) jako Hoptam Struska nebo Ralph Ineson (Černobyl) jako dabér seržanta Navážky, obrovského kamenného trolla, který je také členem Městské hlídky. Posledně jmenovaného pojí dlouholeté přátelství s kapitánem Elániem - od té doby, kdy jeden druhého navzájem zachránili před jistou zkázou, mezi nimi panuje vztah založený na upřímnosti a oddanosti. Cynické postavě Smrtě propůjčil svůj hlas Wendell Pierce (The Wire - Špína Baltimoru, Selma), kouzelný mluvící meč jménem Wayne hovoří hlasem Matta Berryho (Co děláme v temnotách, Year of the Rabbit).

Režie Hlídky se ujali Craig Viveiros (Válka světů), Brian Kelly (Cizinka, Poldark) a Emma Sullivan (Tichý svědek, Doctor Who). Hlavním scenáristou seriálu je Simon Allen (Tři mušketýři, Ponorka), jeho tým tvoří Joy Wilkinson (Nick Nickleby, Doctor Who), Catherine Tregenna (Torchwood, Šťastlivec od Stana Lee), Amrou Al-Kadhi (Hollyoaks, Little America) a Ed Hime (Skins, Doctor Who).

Hlídka je původní seriál kanálu BBC AMERICA, jeho realizaci zajišťují producenti Hilary Salmon (Luther), Ben Donald (Vražedná Mallorca) a Richard Stokes (Broadchurch) ze společnosti BBC Studios, Rob Wilkins (Good Omens) ze společnosti Narrativia, Simon Allen a Craig Viveiros (Válka světů). Seriálovým producentem je Johann Knobel (Shameless), výpravu má na starosti Simon Rogers (Doktorka Fosterová). Mezinárodní distribuci zajišťuje společnost BBC Studios.

zdroj: HBO