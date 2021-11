13E: Rai vypne většinu SD programů

20.11.2021 18:07

DNES!

Ještě před vánočními svátky provede italský veřejnoprávní vysílatel Rai významné změny v distribuci svých programů na satelitním systému Eutelsat Hot Bird (13°E). Změny se dotknou divákům platformy TivúSat a FTA programů.

Cílem všech změn, které proběhnou 14.12.2021, bude vypnutí většiny MPEG-2/SD programů Rai a optimalizace satelitní kapacity, což by se mělo projevit zlepšením kvality obrazu u HD programů Rai.

▲ Rai News 24 skončí v SD

Na kmitočtu 10,992 GHz budou odpojeny stanice Rai News 24, Rai Storia, Rai Scuola, Rai Sport, Rai Gulp, Camera dei Deputati, Senato Italiano (vše FTA) a také stanice Rai 4, Rai 5, Rai Premium a Rai YoYo (vše CA Nagra MA). Na tuto frekvenci se naopak přesunou stanice Rai Storia HD, Rai Scuola HD a Rai Premium HD (doposud na 11,013 GHz). Transpondér i nadále bude pracovat v DVB-S s ohledem na pokračování distribuce hlavních kanálů Rai 1, 2 a 3 v MPEG-2/SD.

Sportovní kanál Rai Sport + HD se přesune na kmitočet 11,013 GHz (dosud na 11,766 GHz).

V další etapě se počítá i s vypnutím MPEG-2/SD distribuce hlavních kanálů Rai 1, Rai 2 a Rai 3. Uvolní se tím kapacita pro šíření zbrusu nových kanálů Rai, včetně programu Rai English pro diváky v zahraničí.

• Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 10,992 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Storia HD (new)

Rai Scuola HD (new)

Rai Premium HD (new)

• Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 11,013 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

Rai 5 HD

Rai Sport + HD (new)

Rai News 24 HD

Rai Gulp HD

Rai YoYo HD

Rai 3 TGR (SD) (23 kanálů)

• Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 11,766 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

Rai 1 HD

Rai 2 HD

Rai 3 HD

Rai 4 HD

Rai Movie HD

Rai 4K

Vysvětlivky:

(new) ... nový program v multiplexu

zdroj: digital-sat.it