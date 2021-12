Marcel Merčiak - intendatem nové stanice RTVS Šport

07.12.2021 12:25

DNES!

Nová sportovní televize RTVS s názvem Šport zahájí vysílání 20. prosince 2021 v 17.00 hodin. Přípravy na zahájení vysílání však probíhají již několik měsíců. Programovým vedením RTVS Šport byl pověřen populární komentátor a moderátor RTVS Marcel Merčiak.

Každá televizní a rozhlasová služba RTVS má svého intendanta, tj. manažera, který službu řídí a rozhoduje o jejím programu. Na Jednotce tuto roli plní Vincent Štofaník, Dvojku vede Marta Gajdošíková a Trojku Judita Gembická. K výše zmíněným intendantům se přidává Marcel Merčiak, který bude řídit televizní kanál RTVS Šport.

▲ Marcel Merčiak (foto: RTVS)

" Na novou roli intendanta se těším, i když vnímám, že s sebou přináší velkou zodpovědnost. Budeme se snažit co nejvíce rozvíjet sportovní vysílání. Máme ambici vybudovat moderní, profesionální a životaschopnou televizní stanici. Věřím, že vše dopadne podle našich představ, ale hlavně, že budou spokojeni naši diváci ," řekl Marcel Merčiak, intendant sportu.

" Držím palce Marcelu Merciakovi v jeho nové funkci. Čeká ho náročný a zodpovědný úkol, ale jsem přesvědčen, že díky jeho dlouholetým zkušenostem přinese nová sportovní televize spoustu atraktivních pořadů a šikovných osobností plných elánu a nadšení pro práci, což ocení i naši diváci ," uvedl generální ředitel RTVS Jaroslav Rezník.

Nová sportovní televize začne vysílat 20. prosince v 17:00. Prvním pořadem bude úvodní beseda, v níž se diváci seznámí s tím, jak Sport vznikl, jaké přípravy předcházely jeho spuštění a co čeká televizní diváky a sportovní fanoušky při jeho vysílání. Od 17:30 nabídneme první přímý přenos: utkání 27. kola Tipos extraligy Michalovce - Nitra a hned po něm odvysílá přípravný zápas slovenských hokejistů do 20 let v kanadském Red Deeru proti Finsku, 6 dní před startem mistrovství světa této věkové kategorie.