Seriál První influenceři na TV Spektrum

14.12.2021 10:24

Anglické slovíčko „influence“ se stalo každodenní součástí moderního světa. Úlohou dnešních influencerů není jen ovlivňování lidí a jejich nákupního chování, ale především bojovat za dobrou věc a šířit osvětu v důležitých společenských otázkách.

Kdo inspiroval lidi v dobách, kdy ještě neexistovaly sociální sítě? Televizní stanice Spektrum uvádí jedinečný seriál První influenceři, kde se představí významné osobnosti českého a slovenského uměleckého světa. Můžete se těšit na rozhovor s Marii Tomsovou, Pavlem Zedníčkem, Jiřím Bartoškou či Martou Kubišovou, které vyzpovídal herec Otakar Brousek ml. Slovenské umělce, jako například Božidaru Turzonovovou, Maroše Kramára či Milana Markoviče zpovídal slovenský moderátor Stefan Eisele.

▲ Seriál První influenceři (foto: TV Spektrum)

Dnešní mladá generace si už nedokáže představit svět bez internetu, ale před změnou režimu lidé získávali informace pouze prostřednictvím několika rozhlasových stanic, televizních kanálů a novin. Politický systém, který trval až do konce 80. let, znamenal, že veřejnost mohla být o dění ve světě informována pouze cenzurovaným způsobem. Série První influenceři představuje umělce 60., 70. a 80. let, kteří měli velký vliv na společnost, i když si to často sami neuvědomovali. Proto je dnes můžeme právem nazývat influencery, i když neměli statisíce followerů na sociálních sítích. Jejich činy a prohlášení mluvily za ně.

V jedenáctidílném seriálu dámy Marta Kubišová, Marie Tomsová, Božidara Turzovová a páni Jiří Bartoška, Miroslav Táborský, Josef Zima, Pavel Zedníček, Jiří Lábus, Jan Rosák, Milan Markovič a Maroš Kramár hovoří o tom, jak svůj vliv využívali, jak k němu přišli a či si ho vůbec uvědomovali.

Slovenský herec Maroš Kramár se sám za influencera nepovažuje: " Pro mě je pojem influencer nový a celý tento influencerský svět mě fascinuje. Nepovažuji se za influencera, alespoň ne za moderního, protože se na sociálních sítích tolik nepohybuji. Podle mého názoru existují dva světy, svět starších influencerů a svět dnešních influencerů, které o sobě často ani nevědí a nepřekrývají se. Ty starší se objevovaly v televizi a rozhlase, ty dnešní vládnou sociálním médiím ."

V seriálu se také dozvíme názory umělců na současnou kulturu, média a politiku a nevynecháme ani nejpamátnější okamžiky jejich kariéry. Příběhy a vzpomínky česko-slovenských umělců budou pro mladou generaci přístupnější a srozumitelnější díky zapojení populární youtuberky Anny Dvořákové @an.dvr, která ke každému umělci přidá něco ze svého pohledu a vzpomínek.

Pokud se chcete dozvědět více o lidech, kteří ovlivnili naše česko-slovenské dějiny, sledujte jedenáctidílný seriál První influenceři na TV Spektrum od 16. prosince v 18:00. První díl seriálu bude k dispozici také v aplikaci AMC Mikro.

zdroj: AMC