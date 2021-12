Školka superhrdinů Stana Leeho ovládne Minimax

20.12.2021 10:14

Každý superhrdina nějak začínal a pokud své schopnosti nezískal třeba po kousnutí pavoukem, pak je třeba jeho dary usměrňovat a naučit ho, jak je používat. Od toho je tady Školka superhrdinů Stana Leeho, exkluzivní animovaný seriál, který premiérově uvede 23. prosince TV Minimax.

Za vším hledej Stana Lee

Stan Lee, muž stojící za zrodem mnoha superhrdinů. Vždy miloval komiksy a díky obrovské fantazii vytvořil či spoluvytvořil své vlastní, dnes již kultovní komiksy plné superhrdinů. Kdo by je neznal, vždyť Iron Man, X-Men, Spider-Man, Thor, Avengers a mnoho dalších jsou legendami. Nyní přišel čas pro novou generaci, proto je tady Školka superhrdinů Stana Leeho.

A kdo jiný byl se měl stát mentorem batolat se superschopnostmi než jeden z největší superhrdinů Kapitán Fantastik neboli Arnold Armstrong. Není náhodou, že v originálním znění promlouvá hlasem slavného Policajta ze školky Arnolda Schwarzeneggera. Tento skutečný akční hrdina byl pro tvůrce při obsazování jedinou volbou. V každé z 26 epizod má svou roli i Stan Lee. Jakou? Nechte se překvapit.

▲ Superhrdinové na televizi Minimax (foto: AMC/Genius Brands International)

Jak uhlídat superhrdiny

Každý díl seriálu zavede diváky do školky, kde se však i běžné aktivity jako čtení, psaní a matematika mohou změnit v něco neuvěřitelného, když se do nich zapojí superděti. Těchto šest malých hrdinů se učí sportovnímu chování, týmové práci, výživě i cvičení. Na veškeré jejich snažení dohlíží Arnold Armstrong a učí je, jak mají kontrolovat svou sílu a využívat ji pro správné věci, ale také jak se vypořádat se zklamáním.

Může jim být už „pouhým“ mentorem, neboť před lety přišel o své schopnosti v boji s Dr. Nejlepším, který poté zmizel. Teď by se mu občas opět hodily, protože uhlídat šestileté hrdiny není legrace, nesmějí se totiž prozradit, což je při nejrůznějších hloupostech, které vymýšlejí, náročná disciplína. Byl to právě zmíněný boj mezi Kapitánem Fantastikem a Dr. Nejlepším, který způsobil, že se na šest batolat snesly superenergetické částice. Školku, kterou navštěvují, vede přísná ředitelka slečna Shoutzalotová. Tu za posledních 26 let nikdo neviděl se byť jen pousmát. Nyní, i když nemá tušení o superdětech ve své školce, větří, že se něco děje a je odhodlaná, přijít celé věci na kloub. Zábava, dobrodružství a akce zaručeny.

Hlasy, které poznáte

Arnolda Schwarzeneggera a Stana Lee čeští diváci neuslyší, zcela jistě je však rozeznají v podobě jejich animovaných postav. V České republice ale promlouvají také hlasy velmi známých a oblíbených herců. Stanovi propůjčil hlas Radovan Vaculík a Arnoldovi Jiří Schwarz. Tito dva pánové, se již jednou „setkali“, spojuje je film Kaktusový Jack, kde Arnold hraje krásného cizince a český hlas mu propůjčil právě Jiří. Další role Arnolda Schwarzeneggera asi netřeba připomínat a Stana Lee jste si mohli jakožto herce povšimnout v některých marvelovkách, například Avengers.

Dobrodružství malých superhrdinů sledujte od 23. prosince každý všední den od 19.00 hodin na TV Minimax.

zdroj: AMC