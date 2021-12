Filmová lahůdka Le Mans 66 v televizní premiéře

20.12.2021 11:23

DNES!

Na večer 5. ledna ve 20.15 má televize Prima připravenou opravdovou filmovou lahůdku. V televizní premiéře uvede film Le Mans‘66, který popisuje legendární souboj Fordu s Ferrari.

Tento snímek z roku 2019 je právem označován za nejlepší závodní film, který kdy vznikl. Potěší ale jistě nejen motoristy... Ve filmové databázi ČSFD je označován jako 29. nejlepší film všech dob.

Životopisný film Le Mans'66 s hvězdným hollywoodským hereckým obsazením - s Mattem Damonem, který ztvárnil Carrolla Shelbyho, a s Christianem Balem v roli Kena Milese - se na obrazovkách TV Prima vrací na závodní dráhu v Le Mans roku 1966, kde se utkalo k dokonalosti vybroušené závodní auto od slavného Enza Ferrariho s narychlo spíchnutým speciálem od Fordu, masového výrobce plechovek pro obyčejné lidi.

▲ Le Mans 66 (foto: FTV Prima)

V roce 1959 je Carroll Shelby na absolutním vrcholu. Vyhrál nejtěžší motoristický závod na světě - 24hodinový závod v Le Mans. Po tomto triumfu ale přichází drtivá rána - lékaři odhalená srdeční vada mu znemožní pokračovat v závodění. Shelby se rozhodne pro novou kariéru, konstruktéra. Začne spolupracovat s týmem, do něhož patřil i vynikající zkušební jezdec a britský šampion Ken Miles. Ten má nejen profesní kvality. Je to skvělý otec oddaný své rodině, ale také nesnesitelně arogantní jedinec neschopný jakéhokoli kompromisu. Jejich tým si najme Henry Ford II, aby pro jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé závodní auto, které porazí vůz ze stáje Ferrari. Vozy Ferrari totiž vítězí na okruhu v Le Mans nepřetržitě od roku 1960 - až do roku 1965...

Příběh Kena Milese a Carrolla Shelbyho se spoustou závodních sekvencí s poutavým a emotivním dějem plným dramatických vnitropodnikových bojů je rozhodně filmem, na který nikdo jen tak nezapomene. Tvůrci tohoto epického dramatu, které je založeno na skutečném příběhu, byli posedlí detaily a vynaložili velké úsilí, aby film působil důvěryhodně. Vzrušující záběry ze závodů byly stoprocentně autentické - žádné speciální efekty vytvořené počítačem. Koordinátor kaskadérů Robert Nagle, který byl zodpovědný za akci na závodní dráze, prozradil, že jeho cílem bylo dát divákům pocit, jaké to je opravdu závodit. Sám byl automobilovým závodníkem. Pozornost byla například věnována i tomu, zda jsou vozy při závodění pokryty správným množstvím špíny.

▲ Le Mans 66 (foto: FTV Prima)

Film zahrnuje trojici závodů z poloviny 60. let: jeden z nich rekonstruuje závod 24 hodin Daytony 1966, druhý zachycuje vítězství Fordu v závodě 24 hodin Le Mans 1966 a třetí se odehrává na závodní dráze Willow Springs v Kalifornii. Tento závod se ale ve skutečnosti nikdy neuskutečnil. Slouží pouze k dokreslení osobností a vztahů dvou hlavních aktérů filmu. Oba herci hlavních rolí byli za své výkony vyzdvihováni. Christian Bale shodil kvůli roli Kena Milese neuvěřitelných 70 kilogramů!

Natáčení závodu Le Mans neprobíhalo na francouzském pobřeží, ale štáb zůstal po většinu produkce ve slunné Kalifornii a pro natáčení využíval tamní letiště. Kvůli hodnotě originálních vozů těchto značek, které se dnes pohybují v řádech milionů dolarů, jde většinou o věrné repliky (ale scéna u továrny Ferrari je plná originálů s celkovou hodnotou kolem 200 milionů dolarů!).

zdroj: FTV Prima