AMC uvede exkluzivní seriál The Little Drummer Girl

28.12.2021 14:16

DNES!

Tajemný svět špionáže fascinuje lidi od nepaměti. Dlouhou dobu byl zahalen neproniknutelnou rouškou tajemství, ale dnes už se čas od času objevují nejrůznější dokumenty, filmy a seriály, které ji poodkrývají.

Mezi špiony vás zavede i seriál The Little Drummer Girl, který od 3. ledna startuje na televizní stanici AMC.

Britský spisovatel John le Carré proslul jako autor špionážních a politických románů. Jeden z nich se stal inspirací pro filmaře a vznikl tak exkluzivní seriál The Little Drummer Girl, který můžete od ledna 2022 sledovat na televizní stanici AMC. Příběh plný vášnivé lásky a napětí se natáčel na několika místech Evropy, přičemž nejvíce využívané byly lokace ve Velké Británii, Řecku, ale i v České republice. Pozorní diváci možná poznají pražská zákoutí nebo město Cheb, který se po dobu natáčení proměnil v rakouské městečko Kleinalm.

▲ The Little Drummer Girl (foto: AMC)

Mezi dobrem a zlem je tenká linie

Seriál se odehrává v roce 1979, kdy izraelská tajná služba Mossad, ve snaze dopadnout palestinského teroristu Khalila, rekrutuje do svých řad mladou anglickou herečku Charlie. Jejím úkolem je s využitím svých hereckých schopností a velké dávky odvahy, odhalit palestinskou teroristickou síť, která operuje po celé Evropě. Charlie se ocitá v neustálém nebezpečí, a to i citovém, protože v tomto světě bývá hranice mezi láskou a nenávistí či kladným hrdinou a zloduchem opravdu velmi tenká a nejasná. Již v době svého prvního vydání vyvolala kniha rozruch, a i dnes působí celý děj odvážně.

▲ The Little Drummer Girl (foto: AMC)

Kvalitní seriál i obsazení

Role Charlie se ujala Florence Pugh, herečka nominovaná na cenu BAFTA a známá z filmu Lady Macbeth. Jako Becker se představí Alexander Skarsgarda, laureát cen Emmy® a Golden Globe®, kterého jste mohli vidět například ve filmu Big Little Lies/Sedmilhářky. Ujít si nenechte ani Michaela Shannona v roli Kurtze. Tohoto herce dvakrát nominovaného na Oscara můžete znát z filmu The Shape of Water/Tvář vody.

Naskočte 3. ledna 2022 na vlnu napětí, která se vzedme každé pondělí ve 22.00 hodin na televizní stanici AMC.

zdroj: AMC