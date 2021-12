Discovery přiblíží bláznivý život provazochodců

28.12.2021 11:29

S příchodem roku 2022 bude divákům Discovery Chanel tuhnout krev v žilách. Dostanou totiž možnost nahlédnout do světa highliningu, adrenalinového sportu, který spočívá v chůzi po laně zavěšeném v extrémních výškách a tenčím než opasek.

Vyznavači tohoto sportu se pravidelně vydávají na ta nejšílenější místa a vzájemně se popichují ve snaze překonávat rekordy. Jejich bláznivý život přiblíží nový seriál Až na doraz (Pushing The Line), který má premiéru v sobotu 1. ledna ve 21 hodin.

Highlining je sport, který vyžaduje fyzickou sílu a neuvěřitelnou atletickou zdatnost, výdrž a schopnost udržet rovnováhu, ale také psychickou odolnost. „ Tento sport však není jen o chůzi po laně. Je to o tom, naplno si užívat života ,“ říká Spencer Seabrooke, který je držitelem několika světových rekordů.

▲ Nový seriál Až na doraz (foto: Discovery)

Zcela nový seriál společnosti Discovery zavede diváky do světa těchto nebojácných sportovců, kteří si užívají každý den, jako by byl jejich poslední. Nabídne nejen pohled na to, co je motivuje ke každodennímu riskování, ale zároveň poskytne intimní pohled do jejich osobního života, který je mnohdy ještě bláznivější. Kamery tak budou například sledovat jeden bývalý pár, zda po rozchodu dokáže v semknuté komunitě, kde každý ví, co se stalo, odložit svou bouřlivou minulost...

Především však půjde o notnou dávku adrenalinu a touhu překonat rekordy. Kromě Spencera Seabrooka se na obrazovkách objeví i další známá jména ze světa highliningu včetně jeho průkopníka Andyho Lewise nebo Mii Nobletové. Chybět nebudou ani zástupci nové nastupující generace, kteří svým zkušeným kolegům pořádně šlapou na paty, protože rovněž dychtivě touží po rekordech a zápisu do dějin.

Všichni se budou každý týden pokoušet zdolat náročné trasy na ikonických místech amerického Západu. Vydají se do Fruit Bowl v Moabu, vylezou na 400 metrů vysokou Castleton Tower nebo zamíří do coloradských Skalistých hor, kde se pokusí zdolat rekord související s překonáním kilometrového lana v historicky největší výšce.

Nemíří však v tomto případě až příliš vysoko?

Pořad PUSHING THE LINE vyrobila pro Discovery společnost 495 Productions. SallyAnn Salsano, Josh Peters, Frank Miccolis, Drew Tappon, Josh Lansky, Matt Weber a Clay Wolflick jsou výkonnými producenty společnosti 495. Michael Gara je výkonným producentem a Paola Espinosa je pomocnou producentkou společnosti Discovery.

zdroj: Discovery