28,2E: Vánoční kanály končí, návrat k obvyklému obsahu

27.12.2021 17:02

DNES!

S koncem vánočních svátků byl ukončen provoz bezplatných pop up programů BoXmas a NOW XMAS zaměřených na videoklipy vztahující se k Vánocům a zimnímu období. Místo těchto programů mohou diváci opět sledovat obvyklý hudební program.

Kanál NOW XMAS se vrátil k programu zaměřeného na videoklipy z 80. let minulého století NOW 80s a na původní pozici stanice NOW 80s se nyní vysílají klipy z "devadesátek" - NOW 90s. Připomeňme, že v předvánočním období nebyl program NOW 90s v provozu (ze skupiny kanálů NOW se vysílaly jen stanice NOW 70s, NOW 80s a NOW XMAS).

▲ Trace Xmas - záběr z příjmu stanice

Změna proběhla i ve skupině kanálů The Box Plus Network. Dočasný kanál BoXmas skončil a místo něj je opět dostupný kanál The Box.

Zmíněné stanice NOW 80s, NOW 90s a The Box se vysílají ze silného evropského paprsku satelitu Astra 2G (28,2°E). Vysílání je proto dostupné divákům i ve střední Evropě s parabolami malých rozměrů (od 60 cm).

▲ Trace Xmas - záběr z příjmu stanice

Vánoční svátky sice skončily, nicméně stále je v provozu ještě jeden FTA program s vánoční hudbou a tématikou - stanice Trace Xmas. Tento program se na rozdíl od výše uvedených kanálů vysílá v britském svazku. Příjem je proto ve střední Evropě obtížný a příjmové podmínky se proto mohou výrazně lišit podle místa příjmu.

technické parametry - Now 80s:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,082 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - Now 90s:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,553 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - The Box:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,265 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - Trace Xmas:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,343 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA, britský svazek