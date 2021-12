28,2E: Film4 Ireland rozšiřuje pokrytí

24.12.2021 16:29

DNES!

Britský filmový kanál Film4 ve speciální verzi pro Irsko rozšíří své pokrytí na satelitním systému Astra na pozici 28,2°E. Stanice přechází z britského svazku na evropský. Testy distribuce již probíhají před změnou v EPG platformy Sky.

Film4 Ireland ukončí vysílání na satelitu Astra 2E (28,2°E), na kmitočtu 10,936 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK. Vysílání je zde kryptováno systémem podmíněného přístupu Videoguard a dostupné pro zákazníky Sky v Irsku.

▲ Filmový kanál Film4 (foto: Film4/satkurier.pl)

Od 17. prosince 2021 Film4 Ireland testuje na transpondéru používané pro bezplatnou distribuci hudebních kanálů The Box Plus Network v Evropě (freq. 11,265 GHz, pol. H). Vysílání zůstane zakódováno systémem Videoguard. Ve stejném multiplexu se vysílají i FTA programy Magic, The Box, Box Hits, Kiss TV a Kerrang! a také 4Music, která kvůli licenčním omezení programů nemůže vysílat FTA do celé Evropy.

Pokud by se stanice 4Music rozhodla přesunout na freq. 10,936 GHz, mohla by vysílat FTA, protože tento transpondér pracuje v britském svazku. Takový krok by umožnil stanici 4Music vstoupit do nabídky Freesat UK, stejně jako další FTA programy hudební sítě The Box Plus Network. Vysílatel těchto programů Channel 4 má velký zájem o zařazení programů do Freesatu od okamžiku, kdy se stal akcionářem této platformy.

technické parametry - Film4 Ireland (programová pozice 7213):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,265 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, CA Videoguard

zdroj: satkurier.pl