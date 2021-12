Nový brand pro FTA kanál - 5Action

27.12.2021 16:39

DNES!

Ve Velké Británii se chystá druhá změna názvu pro volně vysílaný program. Stanice Paramount Network UK bude přejmenována na 5Action. Název Paramount hodlá ViacomCBS použít jako značku pro svoji streamovací platformu.

Televizní kanál Paramount Network UK, který je provozně součástí rodiny Channel 5, se po rebrandingu stane pro diváky čitelnějším a změní svůj název na 5Action.

Z pohledu diváka půjde o kanál se stejným obsahem, ale pod jiným názvem. I nadále bude vysílat stejný mix policejních reality show, filmů a wrestlingu. Ke změně dojde 19. ledna 2022.

▲ Paramount Network UK - záběr z příjmu stanice

5Action se bude zpočátku vysílat pod stejnými čísly kanálů jako Paramount Network. Na začátku roku 2022 se však plánují změny kanálů v pozemní nabídce Freeview, které se přímo dotknou některých vysílatelů.

Nejnovější změna připravuje půdu pro spuštění prémiové streamovací služby Paramount Plus ve Velké Británii, čímž se zamezí případné záměně obou služeb. Paramount Plus bude spuštěn v roce 2022 a dohoda o začlenění služby do Sky je již uzavřena.

Je to již podruhé, co se jméno Paramount stahuje z britského televizního trhu. Značka byla dříve používána pro komediální kanál, nyní známý jako Comedy Central.

technické parametry - Paramount Network UK (5Action):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 10,964 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA, britský svazek

zdroj: satkurier.pl + rxtvinfo.com