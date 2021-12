Láska na prenájom - turecký seriálový hit brzy na TV Doma

25.12.2021 19:02

DNES!

Hned začátkem roku 2022 přinese divákům televize Doma nový pohádkový příběh lásky. Půjde o turecký seriálový hit uplynulé sezóny s názvem "Láska na prenájom" (v originále Sen Çal Kapimi), který kombinuje romantiku, drama a komedii.

První dvě epizody odvysílá TV Doma v pondělí 3.1.2022 ve 20:30 hodin a následně si budou moci diváci vychutnat vždy dvě premiérové části za sebou od pondělí do čtvrtka ve stejném čase.

▲ Láska na prenájom. Seriálový hit brzy na TV Doma (foto: TV Markíza/Doma)

Seriál byl doposud prodán do 85 zemí světa a je obrovským hitem i na sociálních sítích a ziklad již několik ocenění v kategorii nejlepší romantický komediální seriál. Hlavní postavy v novince obsadili oblíbení turečtí herci Hande Erçel a Kerem Bürsin, kteří si tento měsíc odnesli vítězké trofeje jako nejlepší seriálový pár v rámci prestižních tureckých cen Zlatý motýl.

"Láska na pronájom" vypráví příběh krásné květinářky Edy Yildiz (Hande Erçel), která vkládá všechny své naděje do svého vzdělání. Odvážně se postaví bohatému architektovi Serkanu Bolatovi (Kerem Bürsin), který jí zruší mezinárodní stipendium a nechá jí jen maturitní vysvědčení. Serkan nabídne Ede, že jí vrátí stipendium, pokud se na dva měsíce stane jeho falešnou snoubenkou. Ačkoli Eda nabídku nejprve okamžitě odmítne, nakonec je okolnostmi donucena ji přijmout. Serkan a Eda předstírají zasnoubení, a tak se ponoří do šíleně vášnivého a zároveň náročného vztahu, který je nutí zapomenout na vše, co je správné. Protože láska může být těžká, ale právě proto je tak úžasná.