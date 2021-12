CBS Reality láká na unikátní lednové premiéry

22.12.2021 13:06

DNES!

Děti a zvířata, milujeme je a zároveň nás občas dohánějí k šílenství. Ty pozitivní aspekty ale převládají, možná proto mají někteří lidé nutkavou potřebu mít doma mazlíčků až přespříliš.

A právě o této obsesi pojednává nový seriál vysílaný od ledna na televizní stanici CBS Reality. Rodičům, kterým někdy děti přerůstají přes hlavu, pro změnu může pomoct či je alespoň inspirovat další premiérový pořad, naplněný radami profesionální chůvy.

▲ Jak se vypořádat se zlobivými dětmi (foto: AMC/CBS Reality)

Jak se vypořádat se zlobivými dětmi

Děláte, co můžete, ale vaše děti se tak nějak vymykají kontrole? Pak zasedněte od 3. ledna k televizi, nalaďte si CBS Reality a bedlivě sledujte pořad Chůvou na tři dny. Profesionální chůva Kathryn Mewes s dvacetiletou praxí se s vámi podělí o své zázračné metody, které opravdu fungují. Důkazem vám budou rodiny, ke kterým se vždy na tři dny přestěhuje, aby realizovala svůj unikátní plán. Vybíravé děti či záchvaty vzteku zvládá naprosto s přehledem a rodičům poskytuje nástroje pro překlenutí komunikační bariéry mezi nimi a jejich dětmi.

Je to tak, že děti zkoušejí, kde jsou hranice, a je jen na vás, kam je pustíte. Ano, vaše ratolesti ovlivňují i jejich vrstevníci, lidé ve školce či škole, pořady, které sledují apod., ale ať se vám to líbí nebo ne, vše začíná právě v rodině. Mnoho věcí děláte i nevědomky a od toho je tady chůva Kathryn, aby upozornila, navedla a zlepšila tak interakci mezi rodiči a dětmi. Její služba začíná 3. ledna 2022, potkávat se můžete každý všední den v 9:45, 16:00 a 22:40, a to až do 21. ledna. A protože opakování je matka moudrosti, reprízy poběží do 19. února vždy v sobotu a v neděli v 9:20 a 20:10. Najděte společnou řeč se svým dítětem.

▲ Domácí mazlíčci jako radost i prokletí (foto: AMC/CBS Reality)

Domácí mazlíčci jako radost i prokletí

Život bez domácích mazlíčků si mnozí z nás nedovedou představit. Není se čemu divit, vždyť už samotná přítomnost zvířat přispívá k psychické i fyzické pohodě. Konec konců tímto se zabývá i animoterapie či zooterapie a dle statistik se majitelé především psů a koček dožívají vyššího věku než ostatní, a to přibližně o 15 %. Rovněž se říká, že rodiny, ve kterých žije pes, jsou méně konfliktní a pokud už se mezi sebou pohádají, zase se rychle usmíří. Zvířata v nás totiž vyvolávají pocit klidu, pomáhají snížit stres a napětí a byl prokázán i jejich vliv na snížení krevního tlaku. Kdo by tohle všechno, zvláště v dnešní době, nepotřeboval, že. Existují ale lidé, u nichž potřeba mít doma mazlíčka přerostla až v obsesi. Hromadění zvířat není naštěstí příliš obvyklý, ale zase o to nepříjemnější psychologický jev. Ačkoliv se může na začátku jevit zcela nevině, nový seriál na CBS Reality „Nutkavá touha hromadit domácí mazlíčky“ vám ukáže, že se může proměnit v něco, co zásadním způsobem ovlivňuje život daného člověka, zvířat i jejich okolí.

Pořad dokumentuje příběhy lidí, kteří trpí nutkavou potřebou hromadit zvířata, a je takovou sondou do srdcí a myslí takto postižených lidí, jejich rodin a přátel, kteří se všemožně snaží pomoci svému blízkému, aby dostal svou obsesi pod kontrolu. Velmi často je to opravdu výzva. Jelikož neexistuje žádný protokol pro tyto případy, stává se, že problém někdo začne řešit až ve chvíli, kdy se stane zločinem. Nyní je tu nová šance, neboť seriál přináší určitou formu mediace ve stylu pracovní skupiny psychologů, odborníků na ochranu zvířat, veterinářů, přátel a rodin a poskytuje bezpečné příležitosti k prozkoumání nutkavého pečování. Je potřeba proniknout do hloubky této touhy po lásce a paralyzujících obav ze ztráty, aby bylo možné danému člověku ukázat, že se jeho problém rozrostl do extrémních rozměrů, a pomoci mu najít cestu k nápravě.

A co konkrétně nový seriál ukáže? Hned v prvním díle navštívíme Bonnie, která odmítá své psy pouštět ven, takže si každý dovede přestavit, jak její domov vypadá. Donovi zase rozebralo jeho 30 koček dům na kusy, což jeho nemocnou ženu donutilo odstěhovat se k dceři. Situace v obou případech je neúnosná, takže zásah rodiny a odborníků je nezbytný. V dalším díle poznáte Janicu a jejích 87 psů, a také manžele, jejichž dvacetiletý vztah je ohrožen, neboť jeden z nich už odmítá zachraňovat nechtěná domácí zvířata. Nahlédněme ještě pod pokličku třetího dílu, který bude především ve znamení koček. Jeden příběh za všechny je o Lolette a jejích 250 kočkách ohrožených nemocí.

Jste-li zvědaví, jak se vše vyřeší a s jakými dalšími případy hromadění zvířat se můžete setkat, sledujte CBS Reality od 12. ledna do 4. února 2022 každý všední den v 8:55 a 16:50. Komu by tyto dny nevyhovovaly, může se podívat v reprízách od 5. února do 3. dubna vždy o víkendech od 8:30, 12:40 a 19:20.

zdroj: AMC