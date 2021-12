Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic na HBO GO

21.12.2021 11:14

DNES!

Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watson se společně s režisérem Chrisem Columbusem a dalšími známými představiteli postav ze všech osmi filmů o Harrym Potterovi poprvé vrátí do Bradavic, aby oslavili výročí filmu Harry Potter a Kámen mudrců, prvního z celé kouzelnické ságy, který měl premiéru před 20 lety.

Retrospektivní speciál Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic láká fanoušky, aby nakoukli pod pokličku natáčení jedné z nejoblíbenějších filmových sérií všech dob a prostřednictvím zcela nových podrobných rozhovorů s herci zažili filmový kouzelnický svět na vlastní kůži. Očekávaný retrospektivní speciál bude ve střední Evropě dostupný v lednu exkluzivně na HBO GO.

▲ Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic uvidíte na HBO GO (foto: HBO)

K poctě nezapomenutelné sérii se připojí mimo jiné Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch a Ian Hart. Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic vzdá hold všem, jejichž ohromné úsilí stálo za vznikem těchto filmů, a úžasné rodině, která se před dvaceti lety ve studiích Warner Bros. v Londýně zrodila. Oslaví také jedinečný odkaz Harryho Pottera, který se nesmazatelně vepsal do srdcí, myslí a představivosti celých rodin a fanoušků po celém světě.

„ Premiéra filmu Harry Potter a Kámen mudrců byla začátkem neuvěřitelné cesty a bylo opravdu úžasné sledovat, jak se tento pozoruhodný svět vyvíjel ,“ řekl Tom Ascheim, ředitel Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics. „ Pořad je poctou všem, kterým tento kulturní fenomén změnil život - od talentovaných herců a členů štábu, kteří do této výjimečné filmové série dali kus sebe, až po vášnivé fanoušky, kteří i po dvaceti letech udržují ducha kouzelnického světa naživu .“

„ Je vzrušující sledovat, jak se herci vrací „domů“ do původních kulis Bradavic, kde před 20 lety začínali. Vzduch přímo praská magickým nábojem. Všichni jsou napjatí a těší se, že budou moci své fanoušky vzít na výjimečnou a osobní cestu, kterou prožili při natáčení těchto neuvěřitelných filmů ,“ řekla výkonná producentka Casey Patterson.

Vytvořila produkční společnost Warner Bros. Unscripted Television ve spolupráci se společností Warner Horizon v prostorách kultovní expozice Warner Bros. Studio Tour - The Making of Harry Potter v Londýně. Výkonnými producenty speciálu Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic jsou Casey Patterson ze společnosti Casey Patterson Entertainment (A West Wing Special to Benefit When We All Vote) a společnost Pulse Films (Příběh Beastie Boys).

zdroj: HBO