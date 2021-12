Filmová adaptace románu Jacka Londona Volání divočiny na Primě

21.12.2021 10:14

DNES!

V pátek 7. ledna ve 20.15 odvysílá televize Prima premiérově filmovou adaptaci románu Jacka Londona Volání divočiny. Hlavním hrdinou tohoto dojemného a drsného příběhu je pes jménem Buck.

Vlivem nepřízně osudu se stane z domácího mazlíčka toulavým psem, který bude muset překonávat spoustu nástrah mrazivé Aljašky i Yukonu. Nebude na to ale nakonec sám. Naštěstí! Společníka mu bude dělat Harisson Ford...

▲ Volání divočiny. Uvidíte na TV Prima (foto: FTV Prima)

Mrazivé končiny

Buck je kříženec bernardýna a skotského ovčáka, silný a mohutný... Je sice neposlušný, ale má velké srdce. Žije si spokojeným životem v milující rodině v pohodlném domě v Kalifornii. Ovšem jen do té doby, než je unesen obchodníky se psy, kteří ho pro jeho zvláštní vzhled chtějí prodat. Zavlečou ho až na dalekou Aljašku, kde se stane součástí psí smečky. Zde je sice krásná příroda, ale také spousta nástrah, mrazu a vypočítavých lidí, kteří se zde uprostřed vrcholu zlaté horečky snaží zbohatnout. Když už se Buckovi zdá, že našel své místo v životě, ocitá se zase v osamocení. Nakonec narazí na muže jménem John Thornton (Harisson Ford), který se dobrovolně rozhodl opustit civilizaci a žít sám. Vydají se na společné dobrodružství do neznáma, až do končin, které na mapě nenajdete.

Harrison Ford byl na roli Johna Thorntona dokonalým adeptem. „ Jsem to vlastně já. Všechny hlavní aspekty osobnosti Johna, včetně jeho přesvědčení, mám v sobě. Někdy postavu, kterou hrajete, musíte hledat, ale tady to šlo samo. Ta role mi sedla jako ulitá ,“ řekl Ford na premiéře o své postavě.

▲ Volání divočiny. Uvidíte na TV Prima (foto: FTV Prima)

Kouzla digitálního triku

Rozpočet filmu se vyšplhal až na 150 milionů dolarů, z čehož většinu nákladů spolkly digitální triky. Trikově byla vytvořena nejen příroda (tvůrci se vůbec nevydali na sever, vše natáčeli na zeleném plátně), ale i samotný Buck! Jeho přítomnost ztvárňoval bývalý artista Cirgue du Soil. Pro Harrisona Forda tedy bylo hereckou výzvou navázat emocionální vztah s imaginárním zvířetem, kterého tam zhmotňoval člověk. „ Drbat ho za uchem a hladit ho po ramenou, jako svého zvířecího kamaráda, mi zpočátku připadalo trochu divné. Ale překonal jsem to ,“ přiznal Ford. Ostatně i všechna jiná zvířata ve filmu jsou digitální!

Natáčení tímto způsobem také umožnilo hercům rozvinout svou fantazii. V jedné scéně na-příklad Buck vede tým psího spřežení, když se spustí lavina. Ve skutečnosti se i tato scéna natáčela vevnitř. Dalším příkladem filmového kouzla je situace, kdy jedna postava propadne ledovou plotnou a málem se utopí. Tato scéna se natáčela v lodním kontejneru plném vody. Navíc, když se natáčela, bylo opravdu horko.

I když je ve Volání divočiny spousta odvážných akčních scén, v jádru je to příběh o odolnosti. „ Lidský duch je často nezlomný a já to považuji za dar přírody nebo Boha ,“ vysvětluje Ford. „ Pro mne je to totéž .“

Volání divočiny je silným příběhem plným dobra i zla. Příběhem přátelství a lásky. Příběhem, který nikdy neomrzí...

zdroj: FTV Prima