BBC Three obnoví vysílání 1. února

13.01.2022 10:09

DNES!

Návrat televizní stanice BBC Three do klasického éteru má již stanoven přesné datum. Stane se tak 1. února 2022. Britská veřejnoprávní BBC divákům přinese multižánrovou nabídku, která bude zahrnovat dramata, komedie, zábavu, dokumenty, zpravodajství a sport.

V týdnu startu BBC Three odvysílá přímé přenosy fotbalových zápasů a to obě semifinále a finále Afrického poháru národů (AFCON). Obrovského turnaje, kterého se účastní 24 národních týmů z Afriky se letos koná v Kamerunu a všechny tři zápasy začínají v 19 hodin britského času.

▲ BBC Three

BBC Three bude vysílat denně od 19. hodiny. Znamená to, že utkání AFCON uvidí diváci od začátku. Pokud budou chtít sledovat kompletní přenosy ze zápasů, včetně příprav, mohou sledovat přenos od 18:30 hodiny na stránce BBC Three na iPlayeru.

Kanál BBC Three bude od svého spuštění dostupný na televizních platformách Freeview (DTT), Sky UK (DTH), Freesat UK (DTH) a Virgin (kabelová televize). Vysílání bude možné sledovat živě na stránce kanálu BBC Three na iPlayeru (TV, mobil a web).