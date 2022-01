Zvířata dobývají vesmír na Prima ZOOM

24.01.2022 12:28

DNES!

Živočichové byli vysíláni v kosmických lodích a raketách do vesmírného prostoru v rámci vědecko-technického výzkumu. Před prvními lety člověka do vesmíru zvířata pomáhala hlavně při základním výzkumu možnosti přežití organismů v podmínkách kosmického letu, později se využívala k detailnímu studiu různých biologických procesů ve specifickém prostředí mikrogravitace apod.

V tomto dokumentu se zaměříme na psy. Velký krok pro lidstvo, a možná ještě větší skok pro psa uvidíte na Prima ZOOM.

Prima ZOOM vezme vašeho mazlíčka do kosmu:

31. 1. 22.00 (repríza čtvrtek 3. 2. v 13.45) - Psi ve vesmíru

Přímo na oběžnou dráhu vyslaly zvířata Sovětský svaz (Rusko), USA, Čína a Japonsko. Při suborbitálních letech nad 100 km prokazatelně použily zvířata, včetně těchto čtyř uvedených zemí, ještě i Francie a Írán. Psi byli při kosmických letech v počátcích kosmonautiky v Sovětském svazu nejčastěji používanými zvířaty. V průběhu 50. letech uskutečnil Sovětský svaz celkem 29 suborbitálních letů, v rámci nichž vypustil 36 různých psů (celkem patnáct z nich při letech zahynulo), přičemž psi Dezik a Cigan se v roce 1951 stali prvními savci, kteří překročili výškovou hranici 100 km a vrátili se úspěšně na Zemi. V roce 1954 se psi Lisa 2 a Ryžik 2 stali prvními zvířaty, která při letu otestovala kosmické skafandry v otevřeném vesmírném prostoru. Několik suborbitálních letů se psy uskutečnila v 60. letech i Čína.

▲ Belka a Strelka (foto: FTV Prima)

Pes Lajka se v kosmické lodi Sputnik 2 stal v roce 1957 prvním živočichem na oběžné dráze, kde však zároveň uhynul kvůli nemožnosti jeho návratu na Zemi. V rámci přípravy prvního letu člověka do vesmíru byly v letech 1960-1961 Sovětským svazem úspěšně vypuštěny na oběžnou dráhu čtyři lodě typu Vostok s celkově šesti psy. Proběhly i další dva starty, ty ale nebyly úspěšné a psi Lisicki a Racek při prvním z nich zahynuli. Při druhém však psi Zulka a Žemčužina nouzové přistání za extrémních podmínek po nevydařeném startu „jakoby zázrakem“ přežili. Ze čtyř úspěšně zahájených letů však jeden skončil tragicky, když psi Pčoľka a Muška zahynuli při nezdařeném přistání lodi Sputnik 6. Ještě předtím se však psi Belka a Strelka z mise Sputnik 5 v srpnu 1960 stali prvními organismy, které se z oběžné dráhy úspěšně vrátily na Zemi. Kromě nich se z oběžné dráhy vrátili úspěšně ještě psi Černucha (Sputnik 9) a Zviozdočka (Sputnik 10). Další a dosud poslední potvrzený orbitální let se psy (Veterok a Ugoľok) se uskutečnil ještě v roce 1966 při misi Kosmos 110, přičemž při něm psi absolvovali nejdelší pobyt ve vesmíru (22 dní). Údajně se pes nacházel i na palubě čínské lodi Šen-čou 2 v r. 2001, tuto informaci však čínská oficiální místa nikdy nepotvrdila.

Opice byly nejčastěji používanými zvířaty při kosmickém výzkumu ve Spojených státech. Šlo hlavně o druhy makak rhesus, malpa kapucínská a šimpanz. Od konce 40. do začátku 60. let použily USA při čtrnácti suborbitálních letech šestnáct různých opic (pouze šest letů překročilo hranici 100 km, většina opic uhynula), přičemž opice Albert II se v r. 1949 stala prvním savcem, který se dostal nad výšku 100 km, při návratu však zahynula. Prvními opicemi, které přežily let nad 100 km, byly v roce 1959 Baker a Able. První hominid, který překročil výškovou hranici 100 km, byl v lednu 1961 šimpanz Ham. V 60. letech uskutečnily několik suborbitálních letů s opicemi Francie a také Argentina (nedošlo však k překročení hranice 100 km). V roce 2013 vypustil do výšky 120 km opici také Írán. První opicí na oběžné dráze byl na lodi Mercury-Atlas 5 v r. 1961 šimpanz Enos. Američané vypustili opice na orbitu ještě v r. 1969 při misi BIOS 3 a v r. 1985 během mise raketoplánu Challenger (STS-51-B). V letech 1983 až 1996 vypustil na oběžnou dráhu v rámci šesti misí programu Bion celkem dvanáct opic i Sovětský svaz (resp. Rusko). Předpokládá se, že opice se nacházela i na palubě čínské lodi Šen-čou 2 v r. 2001, tato informace ale není potvrzena.

Kromě opic a psů byly na orbitální dráhu při pilotovaných i nepilotovaných letech vypuštěny i desítky druhů menších živočichů, včetně myší, potkanů, želv, žab, mloků, ryb, šneků či pavouků, jakož i různých druhů hmyzu, členovců a červů (nemluvě o velkém množství různých mikroorganismů). Výjimečně byli do vesmíru posláni i ptáci, přičemž první rozsáhlejší výzkum v této oblasti proběhl s křepelkami japonskými na stanici Mir v rámci slovenského experimentu při misi Štefánik během letu kosmonauta Ivana Bellu. Za vůbec první živočichy vyslané nad hranici zemské atmosféry se považují vinné mušky (Drosophila melanogaster), vystřelené Američany 20. února 1947 při suborbitálním letu rakety V-2 do výšky 109 km. Dvě želvy (spolu s několika dalšími druhy hmyzu) se staly v září 1968 na palubě sovětské lodi Zond 5 prvními živočichy, kteří obletěli Měsíc a vrátili se úspěšně na Zemi. Prvními živočichy (s výjimkou člověka) cíleně dopravenými na povrch Měsíce se stala vajíčka ovocných mušek, která přistála na palubě čínské sondy Chang-e 4 v roce 2019. Ještě větší množství živočišných druhů bylo vypuštěno při suborbitálních letech, z těch výjimečnějších lze zmínit Francouzi připravený let kočky Felicetty z roku 1963 do výšky 150 km.

zdroj: FTV Prima