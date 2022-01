33. řada seriálu Simpsonovi na Prima COOL

20.01.2022 20:39

Prima COOL uvede 33. řadu populárního seriálu Simpsonovi a odstartuje další dobrodružství žluté rodinky ze Springfieldu v úterý 25. ledna ve 20.15 hodin. I po více než třech dekádách strávených na televizní obrazovce v hlavním vysílacím čase zažívají hrdinové seriálu něco úplně nového...

Ve zbrusu nových příbězích zazáří Marge v epizodě pojaté jako muzikál na Broadwayi. Bart se dostane do basy a Homer se ocitne tváří v tvář největší tragédii svého života. Pomocí online terapie se vrátí do svého mládí, ve kterém přišel za podivných okolností o matku. A pochopitelně nemůže chybět oblíbený čarodějnický díl, který tentokrát paroduje klasický animovaný film Bambi, oscarové drama Parazit i legendární horor Kruh.

Simpsonovi jako muzikál? Myslíte si, že už jste to viděli? Možná tu a tam, jednu nebo dvě scény. Jenže už třicátá třetí série začíná epizodou, ve které to doslova hraje humorem od začátku až do konce. Když se Marge nechá pohltit vřelými vzpomínkami na školní produkci divadelního představení, začínají se dít věci! Celý díl je postavený ve stylu muzikálu uvedeného na Broadwayi.

▲ Novou řadu seriálu Simpsonovi uvede Prima COOL (foto: FTV Prima)

Marge samozřejmě není jediná z této veleslavné rodiny, kdo po více než třech dekádách strávených na televizní obrazovce v hlavním vysílacím čase zažívá něco nečekaného. Děda Simpson uvěří, že musí zaplatit kauci 10 tisíc dolarů, aby dostal Bárta z vězení. Ten společně se sestrou Lízou chytne bizarní infekci a kvůli léčbě monstrózně přibere. Vočka čeká velká romantika a Homera největší tragédie, s jakou se v životě setkal... Pochopitelně nemůže chybět oblíbený speciální čarodějnický díl, který tentokrát paroduje klasický animovaný film Bambi, oscarové drama Parazit i legendární horor Kruh.

Zajímavosti k seriálu Simpsonovi:

Simpsonovi jsou již 33 let jedním z největších hitů televizních obrazovek po celém světě. Kromě toho, že patří k nejúspěšnějším seriálům na televizní obrazovce, jsou také nejdéle vysílaným komediálním seriálem, nejdéle vysílaným animovaným seriálem a vůbec nejdéle vysílaným seriálem (v hlavním čase).

Seriál měl premiéru v roce 1989. Postupně dosud vzniklo 33 sérií a více než 714 epizod.

Aktuální 33. série Simpsonových měla premiéru 26. září 2021. Nové epizody jsou uváděny na amerických televizních obrazovkách na začátku roku 2022 a další budou mít premiéru později v květnu.

Během minulé 32. série Simpsonovi překonali rekordní hranici 700 odvysílaných epizod.

Aktuální 33. série má celkem 22 epizod.

První epizoda se odehrává ve stylu muzikálu ze slavné Broadwaye. Hudba v ní hraje od úplného začátku do úplného konce.

Speciální čarodějnický díl je třetí epizodou 33. série a tentokrát paroduje animovaný film Bambi, oscarové drama Parazit a legendární horor Kruh. Místo obvyklých tří částí jej navíc tvoří celkem pět různých částí.

V páté epizodě 33. série se poprvé představuje úplně nová postava. Je jí hypnoterapeutka dr. Wendy Sageová, která překonala nemoc rakoviny prsu. Je zřetelné, že má jenom jedno ňadro. V původním znění ji namluvila herečka a scenáristka Renee Ridgeleyová. Ta má s nemocí rakoviny prsu vlastní zkušenosti a je manželkou scenáristy Matta Selmana, který pracuje na Simpsonových.

Šestá a sedmá epizoda vznikly podle tvůrců jako „milostný dopis“ seriálu Fargo a seriálovému světu streamovacích služeb. Jednu z vedlejších postav v tomto dílu namluvila v originálním znění herečka Cristin Miliotiová, která se objevila v seriálu Fargo.

Ve 33. sérii opět hostuje mnoho známých tváří televizní obrazovky a filmového plátna. Některé namluvily smyšlené postavy v původním znění, jiné si „zahrály“ sebe sama. Jsou mezi nimi: Kristen Bellová (Veronica Marsová), Sara Chaseová (Nezlomná Kimmy Schmidt), Alan Cumming (Zlaté oko, Dobrá manželka), televizní moderátor Scott Hanson, bývalý profesionální hráč basketbalu Tree Rollins, Trey Anastasio z rockové skupiny Phish, Pamela Reedová (Jericho, Námořní vyšetřovací služba L. A.), Timothy Olyphant (Deadwood, Strážce pořádku), Cristin Miliotiová (Fargo), Brian Cox (Frasier, Boj o moc), Chris O'Dowd (Ajťáci), Joe Mantegna (Myšlenky zločince), Jessica Paré (Šílenci z Manhattanu, Tým SEAL), Victor Garber (Alias, Flash), Christine Baranski (Dobrý boj, Dobrá manželka, Teorie velkého třesku), módní návrhář Christian Siriano, Glenn Closeová (Osudová přitažlivost, Strážci galaxie) nebo Rachel Bloomová (Šílená bejvalka).

Ve 33. sérii se možná vrátí postava indického prodejce Apu Nahasapeemapetilona. Podle tvůrců záleží na tom, „jestli to bude fungovat“.

Od roku 2017 přitahuje postava indického prodejce Apu Nahasapeemapetilona kontroverzní reakce publika. Tato postava se stala terčem kritiky kvůli tomu, že představuje nepravdivý stereotyp indických přistěhovalců a že je neprávem zesměšňuje. Společenskou debatu vyvolal dokumentární film The Problem with Apu (Problém s Apu). Na stranu kritiků se postavil i herec Hank Azaria, který Apua mluvil v originálním znění už od první chvíle, kdy se v seriálu objevil. V lednu 2020 Azaria oznámil, že nadále nebude Apua mluvit, pokud nedojde ke změnám.

Příští rok bude mít premiéru 34. série Simpsonových.

Narozdíl od mnohých jiných pořadů se na přípravách a natáčení Simpsonových nijak nepodepsala probíhající pandemie nemoci covid-19. Velkou výhodou seriálu v tomto směru je, že je animovaný. Výkonný producent James L. Brooks podporoval zaměstnance, aby pracovali z domu, už od začátku března 2020 - předtím, než bylo na území celé Kalifornie vydáno nařízení nevycházet ven. Producent seriálu Al Jean potvrdil v březnovém rozhovoru pro The Hollywood Reporter: „Produkce nevynechala jediný den ani nezpomalila... Na tom, jak děláme věci, se nic nezměnilo.“

26. června 2020 bylo oznámeno, že Simpsonovi nadále nebudou obsazovat bílé herce do rolí postav, které bílé nejsou. Po protestech spojených se smrtí George Floyda se stejně rozhodli také producent animovaných seriálů Griffinovi, Big Mouth a Central Park.

Simpsonovi získali celkem 34 prestižních cen Emmy a 34 cen Annie.

Krátký film Simpsonovi: Maggie zasahuje, který byl v roce 2012 uveden v kinech, byl nominován na Oscara. Dnes je oficiálně volně dostupný na YouTube (pod původním názvem Longest Daycare). V tomto kraťasu nejsou žádné dialogy, takže je srozumitelný i bez překladu.

Od 28. řady má Líza v českém znění novou dabérku. Stala se jí Ivanka Korolová, která namluvila mimo jiné Alici Cullenovou ve filmové Twilight sáze. V roli Lízy vystřídala zesnulou Helenu Štáchovou.

Simpsonovi výrazně ovlivnili další moderní animované seriály jako Griffinovi, Americký táta, Městečko South Park, Futurama, Rick a Morty, Star Trek: Lower Decks nebo Bobovy burgery, které jsou zaměřené na dospělé diváky.

Tvůrcem seriálu je Matt Groening, který vymyslel také humorný animovaný sci-fi seriál Futurama a podobně parodicky laděný animovaný fantasy seriál Rozčarování o princezně alkoholičce, jejím skřítkovi a „vlastním démonovi“, kteří žijí ve fiktivním středověkém království.

Matt Groening vymyslel postavičky Simpsonových podle vlastní rodiny - Homer, Marge, Líza a Maggie jsou jména jeho rodičů a dvou mladších sester.

Simpsonovi se původně objevili v půlminutových animovaných klipech, které se tři roky vysílaly mezi komediálními skeči v pořadu The Tracy Ulman Show. Postupně vzniklo 47 animovaných „kraťasů“. Teprve pak se dostali na televizní obrazovku v podobě, ve které je známe dnes.

Náčrtky hlavních hrdinů Simpsonových vznikly během několika pouhých minut, zatímco Matt Groening čekal, až ho producent James L. Brooks přijme u sebe v kanceláři. Groening chtěl, ať je každá postavička rychle a dobře rozpoznatelná už na první pohled jenom podle své siluety.

Simpsonovi mají žlutou barvu, aby mohli lépe upoutat pozornost náhodných televizních diváků.

Homerovy zbývající vlasy a ucho jsou nakresleny tak, že při pohledu z profilu skládají dohromady písmena MG. Jde o iniciály jména tvůrce seriálu Matta Groeninga.

Jak zní celá rodná jména Simpsonových? Líza Marie Simpsonová, Bartoloměj JoJo Simpson, Margaret Evelyn Simpsonová, Marjorie Jacqueline Bouvier Simpsonová a Homer Jay Simpson.

Kolik je Simpsonům let? Bart, Líza a Magiie zůstávají pořád stejně staří. Bart má 10, Líza 8 let a Maggie 1 rok. Když seriál začínal, Homer a Marge měli 36 a 34 let. Homer pak zestárl - nejdříve na 38, pak na 39 a aktuálně je mu 42 let. Věk Marge zůstával dlouho stejný, dokud se neposunul na 36 let.

Homer je jedinou postavou, která se objevuje a mluví v každém dílu.

V roce 2007 se Simpsonovi dočkali také filmu, který se jmenuje příznačně: Simpsonovi ve filmu.

16. října 2009 se v americkém magazínu Playboy objevil nahý portrét Marge Simpsonové. Portrét vyšel jako součást oslav dvacetiletého výročí od začátku vysílání seriálu.

V několika epizodách seriálu Simpsonovi se objevuje Robot Bender z Futuramy.

Společná epizoda Simpsonů a Futuramy nazvaná Simpsorama vznikla v roce 2014 na oslavu 25. výročí od začátku vysílání seriálu. Děj se inspiroval legendárním sci-fi filmem Terminátor.

Autorem hudby k ikonické úvodní znělce je Danny Elfman, který složil také hudbu k filmům Mrtvá nevěsta Tima Burtona, Dobrý Will Hunting, Terapie láskou, Batman, Spider-Man 3 a seriálům Zoufalé manželky a Příběhy ze záhrobí.

V roce 2000 získali Simpsonovi hvězdu na Chodníku slávy v Hollywoodu.

Magazín Time prohlásil seriál Simpsonovi za „Nejlepší seriál 20. století“.

Magazín Entertainment Weekly prohlásil seriál Simpsonovi za „Nejdůležitější americký sitkom“.

zdroj: FTV Prima