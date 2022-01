Hokejovým expertem Nova Sport se stává Slavomír Lener

20.01.2022 14:37

Hokejová sekce Nova Sport hlásí zvučnou posilu. Stálým expertem pro studia NHL se stává Slavomír Lener, který má výrazné trenérské úspěchy s českou hokejovou reprezentací, kluby v Evropě a 6 let působil v NHL jako asistent trenéra. Stal se vůbec prvním českým trenérem v NHL.

Rodák z Berouna má za sebou velmi bohatou trenérskou kariéru. K jeho největším trenérským úspěchům patří bezpochyby zlato z olympijských her v Naganu, kterého dosáhl společně s Ivanem Hlinkou. Působil také jako šéftrenér svazu ledního hokeje a manažer české hokejové reprezentace.

▲ Slavomír Lener - hokejový expert na Nova Sport (foto: Nova)

Slavomír Lener odkoučoval v nejvyšších hokejových ligách v Evropě, v reprezentaci a v NHL více než 1 000 utkání. Jeho bohaté zkušenosti s NHL, kde celkem 6 sezón působil jako asistent trenéra u týmů Calgary Flames a Florida Panthers, tak budou pro diváky NHL na Nova Sport bezpochyby velkým přínosem.

„ Se Slávou se moc dobře spolupracuje, protože o NHL ví opravdu hodně zákulisních informací. Plno zámořských trenérů zná osobně, má kontakty na téměř každého Čecha, který v NHL hrál. Pro Studia NHL je to velká posila. Vždycky překvapí nějakou historkou s hvězdným hráčem ,“ dodává šéf hokejové sekce Nova Sport Roman Jedlička.

„ NHL na Nova Sport sleduji pravidelně už mnoho let. Oceňuji pracovitost, znalosti, a především vášeň všech moderátorů, kteří se věnují NHL ve dne v noci. Moc se mi líbí i pozvaní experti, většinou z řad bývalých hráčů NHL, kteří do studia přinášejí osobitý pohled a speciální flavour - příchuť. Věřím, že můj pohled trenérský, manažerský, ale i lidský přidá celému studiu ještě větší pestrost. Je to výzva, ale to k NHL patří, protože je to nejlepší hokejová liga světa. Pozici experta jsem již v minulosti okusil, hodně mě to obohatilo. Na současnou pozici hokejového odborníka Nova Sport se opravdu moc těším ,“ podotýká Slavomír Lener.

Sledujte nejlepší hokej ve skvělých časech na Nova Sport každý víkend. Už tuto sobotu vysílá Nova Sport 1 další zápas NHL i s posilou Slavomírem Lenerem. Předzápasové studio začíná v sobotu v 18:45 a utkají se týmy Buffalo Sabers a Philadelphie Flyers.

