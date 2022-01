TV Prima uvede český film Stáří není pro sraby

Televize Prima uvede televizní premiéru filmu Stáří není pro sraby s hvězdným hereckým obsazením. Parta důchodců si vyrazí splnit svoje sny na výlet a zavzpomíná na svá mladá léta brigádničení v obecních lázních. Kňoura (Jiří Krampol), Josefa (Rudolf Hrušínský ml.), Janatu (Luděk Sobota), Kačera (Jan Přeučil) a vnuka Tomáše (Robert Cejnar) čeká výlet, který jim na dlouho utkví v paměti.

Let vrtulníkem, spaní pod širákem, večeře v nóbl restauraci, závod s pilotem Formule 1, ale i zábava na kolotoči...

▲ Stáří není pro sraby. Na fotografii Jan Přeučil, Jiří Krampol, Luděk Sobota a Rudolf Hrušínský, ml. (foto: FTV Prima)

V novém snímku Stáří není pro sraby se pod režisérskou taktovkou Tomáše Magnuska sešla i další herecká esa - Jaroslava Obermaierová, Lilian Malkina, Ladislav Frej a také Eva Burešová, Natálie Grossová. Na natáčení se sešly i tři generace rodu Dejdarů - otec Vlastimil, Martin Dejdar a jeho syn Matěj.

„ Obsazení bylo jasné, ale pořád jsem nevěděl, kdo bude hrát roli dědečka, a nakonec to dělal pan Hrušínský ,“ přiznal režisér Tomáš Magnusek na serveru Zitrek.cz. O Rudolfu Hrušínském je známé, že je to vášnivý rybář. „ Jakmile se dotočilo, už někam mazal na ryby ,“ dodal.

Samotné natáčení si chválil i Luděk Sobotka. „ Nejvíc se mi líbilo, že jsem dost času strávil tím, že jsem mohl pít pivo. Tomáš Magnusek si na to zvykl, a dokonce mi to pivo i často dával. Myslím si, že se film celkem povedl, takže jsem spokojený ,“ sdělil herec taktéž portálu Zitrek.cz. „ Luděk pořád chtěl pivo, a já říkal, že ne, takže jsme se pořád hádali, kdy ho bude a nebude mít ,“ komentoval Sobotkovu pivní zálibu režisér Magnusek.

▲ Stáří není pro sraby. Na fotografii Rudolf Hrušínský, ml., Luděk Sobota, Jiří Krampol a Jan Přeučil (foto: FTV Prima)

Postavu, kterou ve filmu ztvárnil Ladislav Frey, měl původně hrát Karel Gott. Zemřel ale bohužel dřív, než se začalo natáčet. Roli měl následně zaujmout Josef Laufer, jemu to ale nakonec znemožnily vážné zdravotní potíže.

„ Karla Gotta jsme s tím scénářem oslovili, ale nikdy se nekonalo žádné setkání. Krampol to s ním řešil, setkali se, poslali mu scénář, ale pak už to mělo průběh, jaký mělo, takže jsme nikdy nepodepsali smlouvu. Pak přijal roli Josef Laufer, vysvětlili jsme mu všechno, ale pak upadl do bezvědomí a je v něm dodnes. Takže to nakonec do třetice všeho dobrého hraje Láďa Frej a je v tom moc dobrý ,“ uvedl dále pro portál Zitrek.cz Magnusek.

Ve filmu se objevil i proslulý dvojnásobný mistr světa Formule 1 Emerson Fittipaldi. Zahrál si sám sebe a měl pouhý jeden natáčecí den. Ve filmu je totiž jeden fór: Po ulici jde Jiří Krampol, okolo něho rychle projede auto a on řekne: „Jak to jezdíš, ty hovado?! Si myslíš, že seš Fittipaldi, nebo co?“ Otevřou se dveře a z vozu vystoupí reálný Fittipaldi.

Film Stáří není pro sraby neměl jednoduchou cestu na plátna kin. Zkomplikovala mu ji koronavirová pandemie. O to více si nyní můžou diváci film užít u televizní obrazovky a královsky se pobavit. Snímek Stáří není pro sraby uvede TV Prima 30. ledna ve 20.15 hodin.

