Úspěch ČT na Berlinale. Seriál Podezření v prestižní sekci

14.01.2022 15:38

Třídílná minisérie Podezření, kterou pro Českou televizi napsal scenárista Štěpán Hulík, se ve slavnostní zahraniční premiéře představí příští měsíc na dvaasedmdesátém ročníku mezinárodního filmového festivalu Berlinale.

Série bude uvedena v prestižní sekci Berlinale Series jako historicky vůbec první seriál nejen z Česka, ale také ze střední a východní Evropy.

„ Od začátku jsme věřili, že výzvy, jimž čelí naši hrdinové a otázky, které si při tom kladou, jsou univerzálně srozumitelné ,“ říká scenárista Štěpán Hulík a dodává: „ Jsem šťastný, že se nám ve spolupráci s Českou televizí podařilo tento potenciál naplnit a cítím ohromnou radost, že se Podezření vydá na cestu k mezinárodnímu publiku z tak prestižního startovacího místa, jakým je Berlinale .“ Spolu s festivaly v Cannes a v Benátkách se Berlinale řadí ke třem nejprestižnějším, takzvaným áčkovým, filmovým přehlídkám světa.

▲ Minisérie Podezření. Na fotografii Denisa Barešová (foto: ČT)

Minisérie inspirovaná různými případy obviněných sester po celém světě nehledá viníka, ale spíše rozdíl mezi pravdou a pouhým zdáním. Hlavní představitelkou je zdravotní sestra Hana Kučerová, která se nikdy neusmívá a s pacienty jedná nevybíravě. Když dojde k podezřelému úmrtí pacientky, veřejnost, média, policie i kolegové mají o vině jasno.

Dokonce i Hanina dcera o matce pochybuje. Ale nic není jednoznačné, jak popisuje herečka Klára Melíšková: „ Je to skvěle napsaný, vrstevnatý příběh, v kterém není nic jednoznačné, a vy se můžete rozhodnout, na co tam dáte důraz. Napřed si řeknete: ta je úplně příšerná, zlá ženská, vůbec s ní nechci mít nic co do činění. Když jsem ale scénář četla víckrát a nechávala ho sebou procházet, tak mně jí začalo být líto. Začalo mi docházet, že tam budou nějaká zranění z dětství, ze života, staré křivdy .“

Podezření bylo vybrané do sekce festivalu Berlinale Series, věnované televizním seriálovým dílům. Funguje od roku 2015 a každoročně je do ní vybraných jen několik špičkových seriálů, které jsou následně slavnostně uvedené ve světové či mezinárodní premiéře za účasti tvůrců a herců. Podezření je historicky nejen prvním seriálem z Česka, ale současně i prvním seriálem ze střední a východní Evropy vůbec, jenž byl do této sekce vybrán. Prezentovat se bude i na přidruženém televizním Berlinale Series Marketu.

Zástupce Berlinale zaujala minisérie na posledním ročníku mezinárodního českého festivalu televizní a online seriálové tvorby Serial Killer, kde Klára Melíšková získala čestné uznání od poroty za herecký výkon v minisérii. Němečtí delegáti vybrali v Brně do svého programu také projekt TBH, který získal cenu za nejlepší web seriál. Na berlínském festivalu se účastní právě Berlinale Series Marketu, v iVysílání se objeví v polovině února. Televizní premiéra Podezření je nachystaná na březen.

zdroj: ČT