Fúze TF1-M6: Prodej některých stanic

14.01.2022 15:18

DNES!

Chystaná fúze největších francouzských komerčních skupin TF1 a M6 zahrnuje prodej některých menších bezplatných kanálů. Podle zdrojů z místního trhu by mělo dojít k prodeji dětské stanice Gulli, zábavní 6ter a seriálových kanálů TFX a TF1 Séries Films. Částky se mají pohybovat mezi 30 a 150 miliony eur.

TF1 Séries Films by měl být vydražen za 30 milionů eur, TFX by měl stát zhruba 50 až 80 milionů eur, zatímco ziskový kanál Gulli by se měl prodat za cenu mezi 110 až 150 miliony eur.

Mezi potenciálními zájemci o stanice jsou údajně L'Express, Altice, Mediaset, Mediawan, Unique Heritage Media (Le Journal de Mickey), Reworld Media, Xilam a Vivendi.

Nabídkové řízení skončí začátkem února a jeho výsledky budou známé nejpozději začátkem dubna.

Ve hře je i možnost, že sloučená skupina TF1 a M6 odmítne nabízené částky za stanice. V takovém případě by si provozovatelé ponechali své značky pro přechod na digitální nebo placené vysílání nebo dokonce by vrátili vysílací licence. Francouzský regulátor Arcom by pak mohl obnovit vysílání na uvolněných pozicích a to vyhlášením nového výběrového řízení.

Fúze TF1 a M6 je reakcí na změny na televizním trhu, na kterém roste poptávka po obsahu na vyžádání. Sloučení obou společností by umožnilo více investovat a zintenzivnit inovace.

zdroj: Advanced television