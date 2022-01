ČT představila další webseriály pro iVysílání

20.01.2022

DNES!

Hraný dramatický seriál z prostředí střední školy, hovory o rodičovství vedené nekorektně a s humorem, dokumentární série ukazující proces novinářské práce oceňovaných reportérek i zábavný pořad o sexu pro mladé lidi, kteří s touto sférou života teprve začínají.

To jsou jen některé z novinek, které Česká televize na jaře nabídne exkluzivně v iVysílání. Diváci se dočkají i nových epizod sérií RapStory, Kritika budoucnosti a Do divočiny!

„ V prosinci jsme představili novou generaci iVysílání a s ní i tři nové, originální projekty určené pro webové publikum. Právě iVysílání je totiž platforma, která nám otevírá prostor k tomu, abychom divákům představovali nové žánry i témata a spolupracovali na nich s jinými než typicky televizními tvůrci. Tři progresivní novinky se nyní dočkají premiérových dílů a spolu s nimi představíme pořady další. Například vůbec první hraný webový seriál s názvem TBH o životě skupiny teenagerů, jejich rodičů i učitelů na jedné střední škole, který ještě před svou webovou premiérou zaznamenal několik festivalových úspěchů ,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „ Naše filmy a seriály ukazují, že umíme nacházet témata, která vyvolávají diskuzi a rezonují společností a umíme je zpracovávat formou, která diváky baví. Věřím, že nové projekty vhodně doplní nejen televizní nabídku, ale i náš obsáhlý archiv, který je v rámci českého prostředí zcela unikátní svým tematickým i historickým záběrem ".

Nový seriál TBH vypráví o hledání hranic v bolestném světě dospívání a manipulativních sociálních sítích. V deseti epizodách líčí, jak nezdařený střelecký útok navždy ovlivní životy několika studentů jedné brněnské střední školy. „ Dlouhodobě mne autorsky velice zajímá zlomové období mezi dětstvím a dospělostí, období, kdy člověk ještě nemá plně kontrolu nad okolnostmi svého života, ale zároveň už nese za své činy odpovědnost; když musí dělat rozhodnutí, která často zásadně ovlivní další život, ale přitom se ještě hledá a zjišťuje, kdo vlastně je a kým chce být - protože je to čas, kdy se ta osobnost ještě ‚vaří‘; když je vše intenzivní a fatální a na své otázky potřebujete odpovědi okamžitě ,“ popisuje myšlenku vzniku seriálu jeho režisérka Lucia Kajánková.

▲ TBH - Jiří Haba, Martina Czyzová, Tomáš Dalecký, Martina Jindrová a Fojtech Franců (foto: ČT)

Od dnešního dne je v iVysílání také prvních šest dílů cyklu Protivný sprostý matky, ve kterém se hovoří o rodičovství upřímně, otevřeně a s nadhledem. Jednotlivé díly otvírají i mnohdy bolavá témata, o nichž se v různém kontextu a diskuzích stále ještě většinou mlčí. „Natáčení mě provázelo jak těhotenstvím, tak prvním rokem rodičovství a pomohlo mi uvědomit si, že nejlepší bude nesnažit se o dokonalost nebo správnost, ale hledat si pro sebe a své dítě vlastní originální cestu. V tom asi spočívá ten protivný sprostý směr, který chceme ostatním ukázat,“ uvádí průvodkyně pořadu, herečka Tereza Dočkalová.

Web České televize nabídne také dvanáctidílnou dokumentární sérii Novinářky. Ukáže proces novinářské práce u oceňovaných reportérek Jany Ustohalové, Hany Čápové a Saši Uhlové. „ Přišlo mi, že sociální témata jsou v české žurnalistice upozaděná, stejně jako ty, které na nich pracují - skvělé české novinářky. Myslím, že vnášejí do společnosti empatický pohled na problémy těch nejzranitelnějších, a ještě jej umí dávat do podstatných kontextů. V hlavě se mi zrodila idea tyto ženy při jejich práci sledovat a dát divákům a divačkám možnost nahlédnout jim pod prsty, vidět, jak postupují, nad čím přemýšlí, na co se soustředí nebo jak komunikují ,“ popisuje autorka projektu a režisérka Apolena Rychlíková.

▲ Na záchodcích - Zuzana Kašparová a Terezia Ferjančeková (foto: ČT)

Další z novinek, nazvaná Na záchodcích, je zábavným pořadem o sexu pro ty, kteří s touto sférou života teprve začínají. Dvě mladé ženy, Terézia a Zuzana, známé z podcastu Vyhonit ďábla, si spolu na záchodcích povídají o různých tématech týkajících se sexuality, intimity, tělesnosti a sebepřijetí. Vypráví své vlastní zážitky, občas si přizvou hosty, ale hlavně mluví vždycky na rovinu, normálně a přitom poučeně. Cílem je sexuální osvěta, ale i „vyhánění mýtů“ a probuzení přemýšlení u teenagerů například nad rolí sociálních sítí, mediálních ikon a pornografie v jejich životech. „ Je skvělé, že se o těchto věcech mluví takhle otevřeně, a zároveň holky moderátorky obdivuji, že jsou schopny veřejně sdílet svoje zážitky ,“ říká režisérka Erika Hníková.

Nová pokračování jsou připravena i k dokumentárním sériím Do divočiny! s Prokopem Pithartem, Kritika budoucnosti s Martinem Rotou a Patrikem Kořenářem a k RapStory, který doplní nový pořad Lekce rapu. Zatímco v deseti dílech RapStory promlouvají o vývoji žánru samotní aktéři dějin, Lekce rapu zasazuje tento příběh do širších souvislostí. Zachovává si odstup od historek a rivalit a nahlíží historii rapu obecnějším pohledem kulturní historie, který fenomén českého rapu posledních tří dekád vysvětluje i nezasvěceným divákům.

Nabídku webu ČT doplní i několik zahraničních online seriálu a premiéru bude mít i animovaná série Jak Vám mohu pomoci?, která je pilotním projektem spolupráce iVysílání se studenty filmových škol. Nové projekty si pro své fanoušky připravily i weby ČT art a Déčka.

