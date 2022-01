Španělsko: Konec SD vysílání do roku 2023

20.01.2022 11:48

Do 1. ledna 2023 by mělo ve Španělsku skončit pozemní vysílání (TDT) televizních kanálů ve standardním rozlišení (SD). Podle zákonné povinnosti zveřejněné v úředním věstníku španělské vlády BOE (Boletín Oficial del Estado) musí být přechod z SD na HD u TDT dokončen do tohoto data, pokud chce provozovatel vysílání pokračovat ve vysílání.

" Všechny televizní kanály, bez ohledu na jejich pokrytí, musí přejít na vysoké rozlišení do 1. ledna 2023 ," uvádí zveřejněný text BOE.

Všechny pozemní SD kanály bez ohledu na stanici musí přejít na HD rozlišení do 1. ledna 2023.

Španělské úřady se rovněž snaží připravit půdu pro DVB-T2 a spustit více televizních stanic v rozlišení 4K v digitální pozemní televizi (TDT) pomocí kodeku H.265 (HEVC), čímž se zvýší přenosová kapacita o 30 procent.

V současné době se ve Španělsku prostřednictvím pozemních vysílačů šíří 12 HD kanálů. Kromě toho je v regionech lokálně k dispozici dalších 26 kanálů v HD rozlišení a 3 kanály v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K: Canal Sur 4K, CMM TV 4K a TVE 4K.

zdroj: satkurier.pl