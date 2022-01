ČT odvysílá ze zimní olympiády 240 premiérových hodin

20.01.2022 15:06

DNES!

Již dva dny před zahájením olympijských her, ve středu 2. února, nabídne Česká televize svým divákům první přímý přenos z Pekingu. Letošní ZOH budou pro ČT třetí olympijskou akcí v roli nevýhradního vysílatele, v níž jí podmínky tzv. podlicence dovolují odvysílat 240 premiérových hodin.

Česká televize znovu uplatní možnost repríz, na stanici ČT sport tak diváci uvidí hry s důrazem na disciplíny s medailovými ambicemi českých reprezentantů a starty českých sportovců.

„ Česká televize má jako nevýhradní vysílatel limity časové i programové. V porovnání s podmínkami vysílání olympiády z Pchjongčchangu se nám ale podařilo vyjednat navýšení počtu premiérových hodin ze sta devadesáti na dvě stě čtyřicet ,“ vysvětluje výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský a doplňuje: „ Dle licenčních ujednání bude Česká televize vyrábět program se zaměřením na účast českých sportovců, a to na stanici ČT sport a na webu. Program na streamu se ale dle podmínek sublicence musí shodovat s televizním programem .“

„ Platí rovněž výjimka, kterou se nám podařilo dohodnout už v Tokiu, že v případě časového souběhu dvou sportů v medailové fázi a s českou účastí lze výjimečně použít další stream pro živý přenos ,“ vysvětluje autor olympijského vysílání Robert Záruba.

S ohledem na stejný časový posun jako při OH v Tokiu se podstatná část živého vysílání odehraje zejména v ranních a dopoledních hodinách. Kromě premiérového programu nabídne Česká televize také hodinový souhrn olympijského dne a reprízy nejdůležitějších soutěží. „ Program ČT sport tak zkombinuje přímé přenosy s odpoledními záznamy a večerními reprízami. Kromě toho denně v šest hodin večer odvysíláme Hodinu z Pekingu, v níž divákům nabídneme přehled všech závodů a soutěží daného dne. Krátké sestřihy doplníme ohlasy českých sportovců i autorskými příspěvky našich reportérů z dějiště her ,“ doplňuje Záruba. S ohledem na rozdělení zimních sportů do tří různých lokací budou Hodinu z Pekingu tvořit tři redaktoři Robert Záruba, Michal Dusík a Petr Kubásek, ale také další reportéři.

Pro diváky, kteří neměli možnost sledovat premiérový program, pak vždy ve 20 hodin odstartuje Olympijský večer z Prahy s hosty a experty na Kavčích horách. Shrne celodenní dění a nabídne i nejdůležitější reprízy. V uvádění pořadu se budou střídat Barbora Černošková a Jan Smetana.

Přímo do dějiště her posílá Česká televize s ohledem na pandemickou situaci pět komentátorů, tři komentátory z řad expertů a sedm reportérů. Kromě klasických komentátorských pozic na sportovištích budou část her komentovat také redaktoři z Kavčích hor, kde se k nim přidají další experti.

Práva na vysílání olympijských her prodává Mezinárodní olympijský výbor po celcích. Do roku 2016 je na evropském kontinentu poskytoval Evropské vysílací unii, která o právech za veřejnoprávní televize vyjednává. V soutěži na roky 2018-2024 však tato práva získala v přepočtu za 1,3 miliardy eur americká společnost Discovery Communications, většinový vlastník placených kanálů Eurosport. Jednotlivé televize si pak mohly už samostatně vyjednat sublicence pro šíření signálu volně dostupnými kanály, což si ČT zajistila jako jedna z prvních v Evropě. Stejně, jako všichni ostatní nevýhradní vysílatelé, tak může vysílat olympijské přenosy s omezeními v rozsahu smlouvy s Discovery.

Olympijský program zprostředkovává Česká televize svým divákům již od roku 1956, kdy ze zimních her v Cortině d'Ampezzo pořídila vůbec první přímý přenos ze zahraničí. Letošní ZOH vysílá od pátku 4. do neděle 20. února, diváci je uvidí na sportovním programu a na webu ČT. Web ctsport.cz zároveň, obdobně jako během letní olympiády v Tokiu, nabídne podcastové speciály Peking fokus. Již nyní na něm posluchači naleznou rozhovory s vybranými sportovci české výpravy, v průběhu olympijských her pak budou podcasty reagovat na aktuální dění a české úspěchy.

zdroj: ČT