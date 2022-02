TV Nova odstartovala před 28 lety

04.02.2022 12:43

2dny

Komerční televize Nova si dnes připomíná významné výročí - 28 let od svého zahájení vysílání. Přesně 4. února 1994 v 19 hodin odstartoval přímý přenos z Národního muzea vysílání první české komerční televize, jejíž název byl vybrán z tisíců zaslaných návrhů a nápadů od diváků.

Již od počátku měření v roce 1997 si TV Nova drží pozici jedničky na českém televizním trhu.

▲ Snídaně s Novou (foto: TV Nova)

Za dobu svojí existence přinesla Nova přes stovky tisíc hodin vysílání, tisíce hodin zpravodajství a publicistiky a desítky tisíc hodin filmů, seriálů, reality show a zábavných pořadů.

V průběhu let se rozšířila hned o několik dalších stanic, naposledy o Nova Lady, Nova Sport 3 a Nova Sport 4 minulý rok, a nabídla svým divákům další možnosti sledování kvalitního obsahu. TV Nova je s diváky každý den, ať už ráno u Snídaně s Novou, v podvečer s oblíbenými rodinami v Ulici, u přehledu toho nejdůležitějšího v Televizních novinách nebo u dalších populárních pořadů a show.

▲ Televizní noviny v roce 1999 a moderátoři (foto: TV Nova)

A jaká jsou přání do dalších let? To nejlepší z televizní zábavy, pohodu při sledování nováckých pořadů, spokojené zaměstnance a partnery, a hlavně mnoho dalších let na obrazovkách.