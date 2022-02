Tajemství smrti významných osobností na Viasat History

03.02.2022 16:07

Dnešní doba je fantastická i v tom, že kriminalistika může používat nástroje, o nichž se ještě nedávno nikomu ani nezdálo. Díky tomu může efektivněji přicházet na kloub nejen pravdě týkající se dnešních kriminálních případů, ale odhalovat i pozadí zločinů, které se odehrály klidně i tisíce let zpátky.

Anebo i docela nedávno. Třeba ve starověkém Egyptě, ve středověké Florencii nebo Hollywoodu 2. poloviny 20. století.

Na naše obrazovky teď přichází první řada německo-amerického dokumentárního seriálu Nevyřešené historické případy (v originále Cold Case History), jehož účelem je zmapovat pokusy vrhnout nové světlo na historické zločiny, o kterých jsme možná ani donedávna netušili, že šlo o zločiny.

Nevyřešené historické případy uvede Viasat History

Jak zemřel Ramses III.?

Podívejme se třeba na takového Ramsese III., egyptského faraona, kterého nejspíš někteří lidé okolo něj moc nemuseli. Jinak by se nestalo, že by byl zavražděn. Tento vládce žil ve 13. století před Kristem a jeho mumie byla objevena v 19. století.

V té době nic nenasvědčovalo tomu, že Ramses zemřel nepřirozenou smrtí. Jenže potom mumii podrobili zevrubnějšímu zkoumání a pomocí skenování CT přístrojem zjistili, že Ramses měl hlubokou řeznou ránu na krku a na několikrát zlomené nohy, přičemž na jedné z nich mu chyběl prst. Zatímco za zranění nohou nejspíše mohla sekera, řezná rána zase pocházela od dýky.

Jeho smrt byla důsledkem něčeho, co vešlo ve známost jako harémové spiknutí. Ve smrti Ramsese měl prsty i jeho syn Pentawer, který je nejspíš totožný s jednou mumií, jež byla pochována za ne úplně „košer“ podmínek. Pomocí DNA testů se totiž zjistilo, že obě mumie patřily přímým příbuzným. Pentawer byl údajně jako zrádce popraven tak, že byl donucen k tomu, aby se sám oběsil.

Kdo chtěl zavraždit Medicejské?

Bohatá florentská rodina Medicejských je známá až do dnešních časů jako vládnoucí rodina tohoto městského státu, která zároveň vedla vlastní banku. K významným členům této rodiny patřili i Lorenzo Medicejský a jeho bratranec Giuliano. Jenže ve Florencii žily i jiné klany, které by se rády ujaly vlády. Jedním z nich byla i rodina Pazzi, která je známá kvůli tzv. spiknutí Pazzi.

Právě toto spiknutí z 26. dubna 1478 vyšetřuje další z dílů dokumentárního seriálu. V tento den byl na bratrance spáchaný atentát přímo v katedrále Santa Maria del Fiore. Lorenzo přežil jen s malým škrábnutím na krku, ale Giuliano byl ubodán k smrti. To vedlo rozlícený dav k tomu, aby pověšením zlynčoval arcibiskupa Francesca Salviatiho, jednoho z aktérů spiknutí, jenž dokonce jednal s požehnáním papeže Sixta IV.

Nevyřešené historické případy uvede Viasat History

Jak zemřel Vincent van Gogh?

Vincent van Gogh, jeden z nejznámějších malířů 19. století a vlastně historie všeobecně, podle všeho spáchal sebevraždu. Měl se zastřelit revolverem Lefaucheux ráže 7 mm, když právě maloval v poli. Jenže nejsou pro to žádné přímé důkazy. Malíř sice zemřel až 30 hodin po incidentu a měl tedy v mezičase dost času svědčit, jenže není úplně jisté, že nesvědčil křivě. Za normálních okolností by takový postup nebyl úplně v jeho vlastním zájmu, jenže van Gogh se nechal slyšet, že i tak chtěl zemřít. To znamená, že pokud ho někdo zastřelil, neměl ho nemocný umělec vlastně ani důvod udávat.

Van Gogh tehdy přespával v jednom hostinci, jehož dcera o pár let později dosvědčila, že jí malíř skutečně řekl, že se chtěl zabít. Její svědectví doplnil i René Secrétan, 16letý mladík, který se právě potloukal poblíž. Prý mu malíř ukradl jeho zbraň. Ostatně pro (nakonec dokonaný) pokus o sebevraždu svědčilo i tehdejší vyšetřování, které bylo uzavřeno s tím, že van Gogha zabila střela zblízka a že tedy v tom čase zbraň držel v ruce on. Poslední výzkumy ale naznačují, že vrahem mohl být Secrétan.

Mimochodem, vražedná zbraň, použitá roku 1890, byla v poli nalezena roku až 1965. Dne 19. června 2019 byla jako nejproslulejší zbraň v historii umění vydražena za 162 500 eur, téměř trojnásobek částky, která byla původně odhadována.

Záhadná smrt Marilyn Monroe

Také jedna z největších celebrit a ikon 20. století Marilyn Monroe zemřela za záhadných okolností. Sice se opět oficiálně mluví o sebevraždě, ale nešlo opět o spiknutí? A netýkalo se toto spiknutí nějakým způsobem i prezidenta Kennedyho? Herečka a zpěvačka byla nalezena mrtvá ve věku 36 let ve svém bytě. To bylo v srpnu 1962. Spekuluje se však o tom, že o sebevraždu nešlo. Mohlo jít i o vraždu, ve které měl prsty Bobby Kennedy, případně mafie.

Podle nejnovějších teorií mohla být herečka zavražděna svým údajným milencem, doktorem Ralphem Greensonem. V knihovně UCLA byla roku 2019 nalezena záhadná krabice, v níž se nacházely informace, které Greenson o herečce nasbíral. Ihned po nalezení této krabice byl její obsah na 20 let označen za přísně tajný materiál, což ještě podněcuje další spekulace. Právě Greenson nalezl tělo zemřelé Marilyn a spekuluje se i o tom, že právě on ji mohl předávkovat barbituráty, které ji zabily.

Seriál Nevyřešené historické případy uvádí známá herečka Florence Kasumba, která v průběhu jednotlivých dílů otevírá i tyto výše uvedené případy. Diváci, kteří se o nich chtějí dozvědět víc, mohou tenhle dokumentární seriál sledovat od pondělí 7. února ve 21:00 na Viasat History. Dokumenty budou odvysílané během únorového pásmu dokumentů Po stopách dávných vražd.

zdroj: Viasat