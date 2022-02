Na weby ČT útočí hackeři

04.02.2022 12:07

2dny

V pátek dopoledne byly oficiální webové stránky České televize (ČT) nedostupné. Důvodem byl masívní útok hackerů na weby veřejnoprávního vysílatele. ČT spojuje útok se startem Zimních olympijských her (ZOH) v Pekingu.

" Dnes startuje olympiáda. A to je pravděpodobně i důvod, proč naše weby čelí vskutku masivnímu DDoS útoku. Děláme, co můžeme, ale prosíme o shovívavost ," uvedla Česká televize na sociální síti Twitter.

Vedle webu ČT během výpadku nefungují ani aplikace, včetně HbbTV.