Filmy SPT budou na HBO i HBO Max

10.02.2022 10:38

DNES!

Společnosti Sony Pictures Television a WarnerMedia dnes oznámily, že rozšiřují dohodu o distribuci obsahu na země střední a východní Evropy, díky čemuž budou na kanálech HBO i streamovací platformě HBO Max v tomto regionu exkluzivně uvedeny připravované filmy společnosti Sony Pictures Entertainment.

Na seznamu těchto filmů jsou některé z největších a nejočekávanějších filmových hitů současnosti od společnosti Sony Pictures Entertainment, například Venom 2: Carnage přichází, Krotitelé duchů: Odkaz, Uncharted, Morbius a Spider-Man: Bez domova, jenž do kin dorazil v prosinci loňského roku a zaznamenal třetí nejúspěšnější otevírací víkend ve filmové historii.

▲ Spider-Man: NWH (foto: © 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and Marvel Characters, Inc. All Rights Reserved)

Dále můžeme očekávat kritikou uznávané snímky, jako jsou Šťastné a veselé, Galerie zlomených srdcí, Monster Hunter a Otec a také nespočet titulů z nejoblíbenějších sérií z dílny Sony Pictures Entertainment. Z této skupiny filmů jmenujme sérii filmů Hotel Transylvánie, dále snímky Králíček Petr a Králíček Petr bere do zaječích, Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Paralelní světy, Amazing Spider-Man a Amazing Spider-Man 2 a Jumanji: Vítejte v džungli!

Nová dohoda o distribuci filmů a seriálů zahrnuje území střední a východní Evropy, a všechny výše uvedené tituly Sony Pictures Entertainment tak přináší do České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Moldavska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny a Severní Makedonie. HBO Max nahradí v tomto regionu HBO GO 8. března.

zdroj: HBO