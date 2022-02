Magnetická bouře poškodila satelity Starlink

10.02.2022 09:30

Společnost SpaceX oznámila, že 40 nedávno vypuštěných družic Starlink je odsouzeno ke shoření v atmosféře. 40 ze 49 družic Starlink může (mohlo) vstoupit do zemské atmosféry v důsledku magnetické bouře způsobené Sluncem.

Hovoří se o tom, že 40 ze 49 družic Starlink, které společnost SpaceX vynesla 3. února na oběžnou dráhu, mohlo být silně ovlivněno geomagnetickou bouří. Jak bylo 8. února oznámeno na internetových stránkách společnosti, poškozené družice provedly neřízenou deorbitální dráhu (opustily plánovanou oběžnou dráhu) a mohly vstoupit do atmosféry.

Naštěstí je známo, že družice, které se odklonily z oběžné dráhy, "mají nulové riziko srážky s jinými družicemi".

Co se stane se satelity Starlink po vstupu do atmosféry?

Na rozdíl od přírodního meteoru vypadá návrat družice do zemské atmosféry spíše jako shluk jasných bodů, které se pohybují stejným směrem a zanechávají za sebou šmouhy. Mezi těmito pruhy se někdy objeví jakýsi světelný výbuch, když se zbytek družice vypaří.

" Družice rozmístěné ve čtvrtek bohužel v pátek výrazně ovlivnila geomagnetická bouře. Tyto bouře způsobují oteplení atmosféry a zvýšení její hustoty v nízkých výškách nasazení. Podle palubního systému GPS se zdá, že rychlost a síla bouře způsobily až o 50 % větší odpor atmosféry než při předchozích startech. Tým Starlinku nařídil družicím přejít do nouzového režimu, kdy letěly na hraně (jako list papíru), aby minimalizovaly odpor vzduchu - aby se účinně "skryly před bouří" - a nadále úzce spolupracovaly se Space Force's 18th Space Control Squadron a společností LeoLabs, aby poskytovaly aktuální informace o družicích na základě pozemních radarů ," popisuje SpaceX.

" Předběžná analýza ukázala, že zvýšený odpor vzduchu v nízkých výškách zabránil družicím opustit bezpečný režim a zahájit manévry ke zvýšení oběžné dráhy a že až 40 družic znovu vstoupí nebo již vstoupilo do zemské atmosféry. Deorbitující družice nepředstavují žádné riziko srážky s jinými družicemi a z konstrukčního hlediska zanikají při návratu do atmosféry - to znamená, že nevzniká žádné orbitální smetí a žádné části družice nedopadají na zem. Tato jedinečná situace ukazuje, jak moc tým Starlinku vynaložil velké úsilí, aby zajistil, že systém bude v čele snižování množství odpadu na oběžné dráze ," uvádí se v oznámení.

Tyto informace poškozují plán služby Starlink Premium.

