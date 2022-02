Nové zpravodajské studio a grafika Televize Seznam

14.02.2022 11:29

DNES!

Televize Seznam bude dnes vysílat večerní zpravodajství z nového moderního studia. Zpravodajství získá také i zcela novou grafickou a hudební podobu. Večerní zprávy se nadále vysílají denně v 18:25 hodin.

„ Nezávislé a kvalitní zpravodajství je pro nás prioritou, proto jsme se rozhodli k tak výrazné změně. Dnešním dnem tak zpravodajství získává nejenom zcela novou znělku, grafickou i hudební výbavu, ale díky spolupráci s renomovanými odborníky na návrh a realizaci televizních studií i nové zpravodajské studio, které odpovídá stále se zvyšujícím technickým nárokům v rámci televizního vysílání ,“ říká ředitel Televize Seznam Ivan Mikula a doplňuje, že projekt byl náročný především z pohledu prostoru, jelikož je nové studio umístěno v kancelářské budově Seznamu, kde je především výška limitujícím faktorem.

▲ Nové zpravodajské studio Televize Seznam (foto: Televize Seznam)

„ Hledali jsme optimální tvarové, barevné a technologické varianty vybavení studia, abychom docílili lepší komunikace s diváky srze jeho vizuální stránku a využili nové technologické možnosti. Každá myšlenka tak byla zhodnocena z několika hledisek, než se přistoupilo k její realizaci ,“ vysvětluje scénograf a architekt studia Jaroslav Holota.

„ Bylo pro nás výzvou přenést vizuální pestrost velkých studií do menšího prostoru v kancelářské budově ,“ řekl Michal Pokľuda, CEO Showtacle zabývající návrhem a instalací efektového osvětlení televizních studií, a dodává: „ Televizní studio bylo primárně navrženo pro zpravodajství Televize Seznam, kdy jednou ze zásadních vlastností dispozice studia je jeho vizuální flexibilita při jednotlivých relacích, a proto je podstatné, aby se vizuál studia dal rychle a jednoduše měnit. Tomu značně dopomáhá velký LED horizont v pozadí studia, který umožňuje zobrazovat libovolný statický či video motiv korespondující s danou relací. Obvodové digitální LED pásky upevněné na dekoraci studia zase umožňují světelné sladění s barvou pozadí, navíc v rámci vysílání je využito synchronizace obrazu a zvuku pomocí softwaru LED Strip Studio .“

▲ Grafika sportovního zpravodajství Televize Seznam (foto: Televize Seznam)

Jak doplňuje tvůrce designového stolu Tomáš Bára, největším oříškem byla pro tým výroba stolu, kde bylo nutné zkombinovat současně jak strojovou, tak i ruční práci. Spojení nohou a vrchní desky je pouze spasované, bez jakéhokoliv lepení nebo šroubování. Všechny zámky ve spojích jsou ručně doleštěny tak, aby byly co nejméně viditelné.

▲ Grafika Počasí Televize Seznam (foto: Televize Seznam)

Grafická jedinečnost u každé zprávy a hudební výbava Večerních zpráv

Současně s novým studiem získaly Večerní zprávy i novou grafickou a hudební výbavu, včetně úvodní znělky. Za její výrobou stojí interní tým Televize Seznam.

„ Grafickou výbavu Večerních zpráv jsme pojali, tak, aby korespondovala se studiem a co nejlépe využila jeho nových zobrazovacích možností. Každá zpráva bude nyní vizuálně jedinečná a vytvoří na obrazovce individuální atmosféru ,“ říká Petr Černý, TV Art Director Seznam.cz, a přibližuje i proces výroby znělky: „ Grafický úvod neboli znělku jsme vytvořili jinak, než je obvyklé, a využili pro to samotný odpočet času, který znělka zpravidla předznamenává. Tato část je tedy nyní více grafická a dynamičtější, než bývá zvykem. Základní barevnost celé zpravodajské relace je koncipována do podvečerních barev s výraznější a přehlednější typografií .“

▲ Moderátoři zpravodajství Televize Seznam (foto: Televize Seznam)

Autorem znělky zpráv Televize Seznam je studio Soundsgate, skladatel Matúš Luhový.