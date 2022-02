Nový thriller Vražedné stíny v neděli na ČT1

Mělo jít o rutinní setkání s informátorkou, na němž měl krýt svého nadřízeného. Místo toho se stal svědkem jeho zabití a následně i hlavním podezřelým. Držitel Českého lva Ondřej Vetchý v roli poručíka Alana Kreinera je v novince Vražedné stíny obviněn z usmrcení šéfa kriminální policie.

Pouze on zná pravdu a je odhodlaný najít pachatele za každou cenu. Dvoudílný snímek Jiřího Svobody uvede v premiéře program ČT1 v neděli 20. a 27. února, vždy od 20:10 hodin.

▲ Thriller Vražedné stíny. Na snímku Eva Josefíková, Ondřej Vetchý a Tomáš Dastlík (foto: ČT)

„ Vražedné stíny jsou, stejně jako jejich literární předloha Počmárané nebe spisovatelky Petry Bačovské, velmi zvláštní detektivkou. Vždy, když si myslíte, že víte, co je jádrem příběhu, objeví se nová rovina, nový vyprávěcí obzor, který vše zkomplikuje. Film noir, v němž nelze věřit nikomu a z něhož nikdo nevyjde bez poskvrny ,“ říká ředitel vývoje a nových médií České televize a kreativní producent snímku Jan Maxa.

▲ Thriller Vražedné stíny. Na snímku Miroslav Donutil a Tomáš Töpfer (foto: ČT)

Režisér Jiří Svoboda našel v románu Počmárané nebe zajímavý motiv, který rozpracoval do napínavého dvoudílného příběhu. „ Je o poměrech u nás v policejních a justičních orgánech a soubojích milionářů... Bohužel se mnoha lidem spravedlnosti nedostává. Justiční mašinérie jednotlivé případy prosívá často řadu let. Lidé pak už zapomenou, o co tenkrát šlo, za co měl být někdo odsouzen a nakonec nebyl ,“ vysvětluje režisér Jiří Svoboda.

▲ Thriller Vražedné stíny. Na snímku Miroslav Donutil (foto: ČT)

Ondřeje Vetchého v roli policisty Alana Kreinera vezmou do vazby jako podezřelého z vraždy, protože zbraň, z níž se střílelo, byla jeho soukromá pistole. Vyšetřovatelé z inspekce policie manipulují s fakty a důkazy. Alan se potřebuje dostat na svobodu, aby mohl prokázat svou nevinu a najít skutečného vraha. Alanova parťáka Michala hraje Martin Finger: „ Michal je bývalý policista. Dobrý přítel hlavního hrdiny, kterému pomáhá dostat se z maléru. Je to role drsného chlapíka stojícího na té správné straně... Jako divák mám rád to mrazení z nebezpečí, které číhá kdesi skryté. Bezmocnost, kdy se nedaří bezezbytku porazit zlo, je pro mě něčím přitažlivá a znepokojivá .“ Aby se Alan dostal z vazební věznice musí se nechat zastupovat advokátem Lindnerem, jenž je proslulý svými úspěchy v obhajobě každého, kdo mu dobře zaplatí. Paradoxně v tomto případu je ochoten pracovat za velmi nízkou odměnu. „ Linka mé postavy je myslím velmi zajímavá. Žádný člověk ale není čistě kladný, nebo čistě záporný, a tak tomu je i u doktora Lindnera ,“ říká jeho představitel Miroslav Donutil.

Významného obhájce k obviněnému policistovi přivede advokátka ztvárněná Evou Josefíkovou: „ Je na začátku své kariéry. Odhodlaná, avšak nejistá, možná až ustrašená. Rve se za klienta, ale na případ takového kalibru prostě nestačí. Tak chce být alespoň užitečná jako pravá ruka advokáta horních pater společnosti .“ V dalších rolích diváci uvidí například Tomáše Töpfera, Marka Vašuta, Terezu Hofovou nebo Filipa Blažka. Za kameru se postavil držitel osmi Českých lvů Vladimír Smutný, pro něhož jsou Vražedné stíny již devátou spoluprací s Jiřím Svobodou.

