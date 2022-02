Nová řada show Top Gear s novými moderátory na Prima COOL

14.02.2022 21:03

DNES!

Největší, nejslavnější a nejlepší auto-moto show na světě startuje premiérovou sezónu. Ve středu 16. února 2022 ve 21:15 hodin přinese televizní stanice Prima COOL nové díly a nové moderátory TOP GEAR.

Diváci uvidí celou řadu nových auto-moto výzev, bláznivé kaskadérské kousky, exotické lokace a slavné hosty.

Ve 27. sérii přijíždí na scénu anglický herec Paddy McGuinness a moderátor, bývalý mezinárodní hráč kriketu Andrew Flintoff. Společně odstartují další novou kapitolu populární show, ve které nechybí výjezd do africké Etiopie, offroadový závod formulí na Islandu nebo pečlivé srovnávání dvou superaut z proslavených stájí Ferrari a McLaren.

▲ Nové díly show Top Gear na Prima COOL (foto: FTV Prima)

Top Gear je největší, nejslavnější a nejlepší auto-moto show na světě. Ve 27. sérii startuje její nová kapitola. K osvědčenému oblíbenému moderátorovi, kterým je Chris Harris, se přidávají neméně sympatičtí nováčci: herec Paddy McGuinness (Coronation Street) a moderátor, bývalý mezinárodní hráč kriketu Andrew Flintoff. Nebojte se, oblíbená profesionální automobilová závodnice Sabine Schmitzová a nepostradatelný Stig u toho také nemohou chybět - nebo přesněji řečeno: nechybí celá rodina Stigů! Připravte se na nové výzvy, bláznivé kaskadérské kousky, exotické lokace a slavné hosty. V pěti nových epizodách uvidíte přestavbu pohřebního vozu na auto pro celou rodinu a testování a pečlivé srovnávání dvou hardcore lehkých super aut Ferrari 488 Pista a McLaren 600T. Čeká nás výjezd do exotické scenérie africké Etiopie. Flintoff a Harris se dokonce zúčastní offroadového závodu formulí na Islandu. Na návštěvu nejen do studia, ale i na závodní okruh, dorazí režisér Danny Boyle, automobiloví závodníci Damon Hill a Mario Andretti, zpěvák Will Young, herec Himesh Patel (Tenet, Nebeská tělesa), olympijská jezdkyně Zara Tindallová, bývalý hráč ragby Mike Tindall nebo herec a komik Bob Mortimer (Jekyll a Hyde).

ZAJÍMAVOSTI:

Nejpopulárnější auto-moto show světa Top Gear se poprvé vysílala už v roce 1977. Od roku 2002 se vysílá v nové podobě.

Top Gear sleduje odhadem 350 milionů diváků po celém světě.

▲ Nové díly show Top Gear na Prima COOL (foto: FTV Prima)

Dvacátá sedmá série byla poprvé uvedena na televizní obrazovky v létě 2019.

Po 27. sérii vznikly ještě další čtyři řady. Třicátá první série byla uvedena na konci roku 2021.

Dvacátá sedmá série má pět epizod.

Moderátor a herec Matt LeBlanc (Přátelé, Epizody) a moderátor Rory Reid tentokrát přenechali své posty novým tvářím. Vystřídali je anglický herec Paddy McGuinness (Coronation Street) a moderátor, bývalý mezinárodní hráč kriketu Andrew Flintoff.

Dvojici nových moderátorů doplňuje Chris Harris, který se objevil v Top Gearu už předtím po boku Matta LeBlanca a Roryho Reida.

Ve 27. sérii se znovu vrací oblíbená automobilová závodnice Sabine Schmitzová a záhadný jezdec Stig - tentokrát hned v několika verzích najednou!

Nová trojice moderátorů ve složení Chris Harris, Paddy McGuinness a Andrew Flintoff získala mezi diváky velkou oblibu. Ve Velké Británii dokonce došlo ke vzrůstu sledovanosti pořadu.

K nejzajímavějším momentům 27. série Top Gearu patří výjezd do africké Etiopie, přestavba pohřebního vozu na auto pro celou rodinu a elektrické sportovní káry za dostupnou cenu navržené samotnými moderátory.

Ve 27. sérii Top Gearu se objevují recenze na vozy Ferrari 488 Pista, McLaren 600LT (1. epizoda), Tesla Model 3 (2. epizoda), Dallara Stradale (3. epizoda), Rolls Royce Cullinan (4. epizoda) a Toyota Supra (5. epizoda).

Ve 27. sérii Top Gearu se objevují tito slavní hosté: režisér Danny Boyle (Trainspotting, Milionář z chatrče), herec Himesh Patel (Tenet, Nebeská tělesa), automobilový závodník Damon Hill, olympijská jezdkyně Zara Tindallová, bývalý hráč ragby Mike Tindall, herec a komik Bob Mortimer (Jekyll a Hyde), zpěvák Will Young a bývalý automobilový závodník Mario Andretti.

Režisér Danny Boyle a herec Himesh Patel hostují ve druhé epizodě.

Automobilový závodník Damon Hill, olympijská jezdkyně Zara Tindallová a bývalý hráč ragby Mike Tindall hostují ve třetí epizodě.

Herec a komik Bob Mortimer hostuje ve čtvrté epizodě.

Zpěvák Will Young a bývalý automobilový závodník Mario Andretti hostují v páté epizodě.

Hostující hvězdy dříve usedaly za volant automobilu Vauxhall Astra Tech Line. Ale od 24. série Top Gearu ho vystřídal nový vůz Toyota GT86.

Moderátor Chris Harris je přesvědčený, že automobil je dokonalým vynálezem pro televizní obrazovku - protože se pohybuje velkou rychlostí, má skvělý zvuk a vyvolává v lidech emoce. Myslí si, že jedním z hlavních důvodů, proč je Top Gear úspěšný, je právě to, že se zaměřuje na automobily různých značek a typů.

Moderátor Chris Harris říká, že ho odjakživa fascinovala auta, protože se mu líbilo, jak vypadají, že je každé trochu jiné a také jak se pohybují a jaké vydávají zvuky. Navíc je mu s auty lépe než s lidmi - neodmlouvají a dělají mu jenom radost.

Moderátor Chris Harris je velkým obdivovatelem kachen - přesněji řečeno starého ikonického francouzského auta Citroen 2CV.

Neodmyslitelným symbolem Top Gear se stal řidič Stig, který se objevuje před kamerou zásadně s nasazenou přilbou s tmavým průzorem a nikdy nepromluví ani slovo. Navzdory tomu se hosté poměrně často zmiňují, že si se Stigem příjemně popovídali.

Závodníka Stiga si postupně zahrálo několik špičkových závodních jezdců.

Díky obrovské popularitě Top Gearu vznikl celá řada speciálů - jako To nejlepší z Top Gearu, Top Gear: Když se nedaří, Top Gear: To nejlepší z Británie, Top Gear: Nejlepší závody, Top Gear: Bondovský speciál, Top Gear: Napříč Evropou, Top Gear: Olympijský speciál, Top Gear: Polární speciál, Top Gear: James May a lidové autíčko a mnoho dalších.

Popularita Top Gearu zároveň vedla ke vzniku zahraničních verzí pořadu v Americe, Austrálii, Rusku, Jižní Koreji nebo Francii: Top Gear USA, Top Gear Australia, Top Gear Russia, Top Gear Korea, Top Gear France. Dokonce vznikla i čínská verze. V Top Gearu je často ke slyšení hudba z bondovek i nejrůznějších slavných hollywoodských filmových hitů. Jde například o filmy jako: Batman začíná, Temný rytíř, Avengers, Vykoupení z věznice Shawshank nebo Počátek.

Nejslavnějšími moderátory Top Gear byli Jeremy Clarkson, James May a Richard Hammond. Clarkson dostal v roce 2015 vyhazov za to, že slovně i fyzicky napadl producenta pořadu Oisina Tymona. May a Hammond následně podali výpověď. Všichni tři se stali moderátory nového zábavného motoristického pořadu The Grand Tour.

Během působení bývalých moderátorů Jeremyho Clarksona, Jamese Maye a Richarda Hammonda byl pořad Top Gear celkem často kritizován kvůli společensky nevhodným poznámkám a komentářům i za to, že propaguje nezodpovědné chování za volantem. Komik Steve Coogan trojici veřejně vyčetl, že se snižuje ke hloupému humoru, pubertálním vtípkům a příležitostnému rasismu.