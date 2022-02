Eurosport: Peking 2022 za týden sledovanější než celé ZOH 2018

14.02.2022 14:20

DNES!

První týden soutěží na Zimních olympijských hrách v Pekingu 2022 zaznamenal na platformách stanice Eurosport a streamovací aplikaci discovery+ masivní nárůst sledujících.

Obdobně silná byla i sledovanost lineárního vysílání Eurosportu mimo digitální platformy stanice.

V roce 2022 sleduje originální olympijský obsah osmkrát více uživatelů, než bylo zaznamenáno za stejný časový úsek před čtyřmi lety, když hry hostil jihokorejský Pchjongčchang. Rostou i počty nových předplatitelů streamovacích platforem Discovery a Eurosportu, které už v absolutních číslech překonaly celkový přírůstek zaznamenaný během dvou týdnů her v roce 2018.

▲ Behind The Scenes (foto: Eurosport)

Předplatitelé digitálních platforem Discovery a Eurosportu v prvním týdnu sledovali téměř 750 milionů minut streamovaného obsahu, což je osmnáctkrát více než tomu bylo po čas her minulých. Čísla se zvedla i v průměru - z dostupných dat o sledovanosti vyplývá, že unikátní uživatel streamovacích služeb konzumuje prakticky dvakrát více obsahu, než tomu bylo čtyři roky nazpět. V případě diváků lineárního televizního vysílání se jejich čas strávený před obrazovkami navýšil v průměru o 29 %. Veliké oblibě se těší i krátká videa a vlogy zveřejňované na webových stránkách Eurosport.com, jejichž dosah se taktéž zvedl téměř dvojnásobně.

Průměrná sledovanost lineárního vysílání Eurosportu za minulými Zimními olympijskými hrami nezaostává. Naopak opět dosahuje stabilně silných čísel, a to i přes to, že se od roku 2018 snížila obliba televizního média v průměru o více než 10 %. To je patrné zejména ve skandinávském regionu. Ve Švédsku a Norsku jsou totiž kanály Discovery, včetně Eurosportu, dostupné v rámci placeného i volně šířeného televizního vysílání. Podíl na sledovanosti je tedy v těchto zemích obzvláště vysoký, a to nejen ve srovnání s Pchjongčchangem 2018. V konkrétních číslech to je 87 % v Norsku, 83 % ve Švédsku a 71 % ve Finsku.