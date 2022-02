Devadesátky na ČT získaly přes 2 miliony diváků

14.02.2022 14:00

Devadesátky, premiérovou krimi sérii Petera Bebjaka, si uplynulých šest nedělních večerů nenechalo ujít průměrně 2,23 milionu diváků, tedy takřka polovina všech, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi.

Devadesátky se tak staly vůbec nejsledovanějším českým seriálem na všech tuzemských stanicích od roku 2004 a na přední příčky dosáhly i v odložené televizní a internetové sledovanosti. Současně u diváků boduje i dokumentární série Polosvět, který kriminální seriál dokresluje. Poslední epizodu uvede ČT tento čtvrtek na Dvojce.

▲ Seriál Devadesátky (foto: Česká televize)

Premiérová série České televize Devadesátky se stala televizním hitem začátku letošního roku. Každá z celkem šesti epizod přilákala k obrazovkám v den uvedení v průměru 2,23 milionu diváků starších patnácti let s průměrným podílem na sledovanosti 47,51 %. Do týdne po odvysílání jej odloženě na webu vidělo 161 tisíc lidí, což je nejvyšší odložená sledovanost na internetu hned po seriálu Most!. Výrazně nadprůměrná byla i odložená televizní sledovanost. Celkový příspěvek odložené k živé televizní sledovanosti činí 50 %.

Vysokou oblibu Devadesátek potvrzuje i divácké hodnocení, které ve všech třech sledovaných parametrech (spokojenost, originalita a zaujetí) dosahuje nadprůměrných hodnot. Diváci oceňovali zejména herecké výkony, inspiraci skutečnými případy a také práci maskérů.

▲ Seriál Devadesátky (foto: Česká televize)

Nejsledovanějším dílem byl pátý, věnující se orlickým vrahům. Vidělo jej 2,41 milionu diváků a epizoda se tak stala nejsledovanějším nedělním pořadem v hlavním vysílacím čase od začátku elektronického měření sledovanosti v roce 1997.

Kriminální série oslovila přibližně stejně muže jako ženy (47:53), a to zejména ve věkové skupině 45-64 let, a následně ve skupině 25-44 let. Zájem o seriál stoupal se vzděláním diváků.

Devadesátky doplňoval každý čtvrteční večer i dokumentární cyklus Polosvět. Pět odvysíláních epizod Polosvěta si v průměru nenechalo ujít bezmála 560 tisíc diváků, při podílu na sledovanosti přesahující 12 %. Vůbec nejsledovanější byl doposud čtvrtý díl s celkem 711 tisíci diváků a stal se tak nejsledovanějším nesportovním a nezpravodajským pořadem Dvojky od roku 2007. Závěrečný díl dokumentárního cyklu uvede program ČT2 tento čtvrtek od 21:05 hodin.

Všechny odvysílané epizody Devadesátek i Polosvěta mohou diváci zhlédnout také v novém iVysílání.

zdroj: ČT